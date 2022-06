Miglior cavo Ethernet CAT 8 con Clip a meno di 12 euro su Amazon

Quando si sceglie il miglior cavo Ethernet, è importante distinguere la differenza tra i cavi Ethernet Cat 7 e CAT 8 se si vogliono ottenere le migliori prestazioni e una maggiore velocità durante l'accesso a Internet: acquista su Amazon il cavo CAT8 di CABNEER a soli 11,83€ .

Le differenze tra i cavi ethernet Cat 7 e cat 8 sono piuttosto piccole, ma sono comunque utili da capire e considerare quando si sceglie il cavo ethernet giusto per accedere a Internet con il proprio dispositivo.

La lunghezza massima dei cavi Cat7 è di 100 metri con velocità fino a 10 Gbps. In confronto, la lunghezza massima dei cavi Cat8 è limitata a 30 metri (il modello in offerta misura solo 7,5 metri) ma possono raggiungere velocità fino a 25 Gbps o 40 Gbps, come nel caso del cavo di CABNEER con standard STP RJ45.

Sia i cavi Ethernet Cat7 che Cat8 offrono una schermatura progettata per un'attenuazione ridotta e per offrire prestazioni più elevate per la connessione Ethernet ad alta velocità. Quando si confrontano i cavi Cat7 e Cat8, è necessario considerare altre specifiche come la lunghezza del cablaggio, la frequenza della velocità, i connettori e la funzionalità compatibile con le versioni precedenti.

Confrontando le versioni precedenti di cavi di categoria inferiore come i cavi Cat5 e Cat6, possiamo vedere che il cavo cat7 vs cat8 offre generalmente una velocità maggiore: si passa da 600 MHz a 2000 MHz. Un'altra importante differenza tra i cavi cat7 e cat8 è il numero e i tipi di connettori che potrebbero essere compatibili con i cavi precedenti. I cavi Cat7, normalmente hanno cavi più lunghi rispetto ai cavi Cat8.

Quando si confronta tra cat7 e cat8, un altro importante vantaggio da considerare è la velocità di connessione e la limitazione della distanza. Il cavo Cat6 di categoria inferiore arriva a 250 Mhz, ma i cavi Cat7 e Cat8 utilizzano entrambi una frequenza di velocità più elevata e possono supportare una grande mole di dati alle velocità di trasmissione massime.

