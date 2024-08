Midjourney ufficializza il suo ingresso nel mondo dell’hardware

Midjourney è una piattaforma di generazione di immagini AI, tra le più conosciute al mondo. Lanciata nel 2022, in poco tempo è divenuta una forza trainante nell'attuale tendenza alla creazione di contenuti basati sull'intelligenza artificiale. All'inizio di questo mese, Midjourney ha annunciato che chiunque può ora accedere e utilizzare gratuitamente i suoi strumenti di creazione di immagini basate sull'intelligenza artificiale, anche se con una serie di limitazioni. Le novità non finiscono qui. Nelle scorse ore, l’azienda ha fatto un altro importante annuncio, che ha sorpreso molti utenti. In un post sul suo account X, ha rivelato che Midjourney sta "entrando ufficialmente nell'hardware". L’azienda ha anche pubblicato un indirizzo e-mail per chiunque volesse unirsi al suo nuovo team hardware.

Midjourney: le speculazioni degli utenti sulla divisione hardware

Dopo questo inaspettato annuncio, l’azienda ha risposto alle domande degli utenti sulla nuova iniziativa, tramite il proprio account X. La maggior parte di queste è stata sul lato umoristico. Tuttavia, in risposta ad un utente, Midjourney ha comunque rivelato che: "non stiamo ancora annunciando nulla di specifico, ma abbiamo diversi sforzi in corso". Un altro utente ha risposto al post inviando uno screenshot di quello che sembra un profilo LinkedIn di una persona senza nome che ha lavorato in Apple per alcuni anni. Questo personaggio misterioso avrebbe lavorato nel team dedicato ai visori per realtà mista di Apple (Vision Pro) prima di entrare in Midjourney come responsabile dell'hardware nel dicembre 2023. L'account X di Midjourney ha risposto a questo post, scrivendo semplicemente "Buona intuizione".

Non è ancora chiaro cosa Midjourney potrebbe fare nella sua divisione hardware e come potrebbe essere correlato alla sua piattaforma di creazione di immagini AI. Tuttavia, le speculazioni in merito sono già iniziate. Tuttavia, al momento l’azienda sta solo cercando di assumere altri membri del team. È quindi probabile che la presentazione del primo vero prodotto hardware di Midjourney possa avvenire nel giro di qualche anno.