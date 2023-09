Midjourney: dai vita alle tue idee con questo corso a soli 14 euro

Midjourney AI è un potente strumento di Intelligenza Artificiale che, partendo da semplici descrizioni testuali, è in grado di generare immagini incredibili in pochissimi secondi. Sviluppato per rivoluzionare il mondo della creatività visiva, questo software ti permette di esprimere la tua visione artistica in modo più rapido ed efficace che mai.

Il tuo esperto guida in questo viaggio è Eugenio Fontana, un affermato informatico e Top Docente Udemy con anni di esperienza. Condividendo la sua vasta conoscenza, Eugenio ti condurrà attraverso il mondo di Midjourney, svelandoti tutti i segreti per utilizzare questo strumento in modo efficiente.

La chiave per ottenere risultati eccezionali con Midjourney AI è la precisione nella descrizione delle tue immagini. Nel corso, imparerai come creare prompt testuali che catturano esattamente ciò che hai in mente, permettendoti di generare immagini di altissima qualità che rispecchiano la tua visione. In questo corso, l'autore collabora anche con ChatGPT, un avanzato modello di linguaggio basato su Intelligenza Artificiale, che arricchirà ulteriormente la tua esperienza di apprendimento, offrendo un supporto interattivo durante il percorso formativo.