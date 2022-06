Microsoft Teams: chiamate migliori con AI e machine learning

Nel corso delle ultime ore, sono state annunciate alcune interessanti novità per le videochiamate su Microsoft Teams che adesso vanno a sfruttare l’intelligenza artificiale e il machine learning. In questo modo, l’esperienza di chiamata mediante l’ormai celebre servizio di comunicazione di casa Microsoft è più chiara che mai e le conversazioni risultano prive di eco e riverbero.

Microsoft Teams: videochiamate ottimizzate con intelligenza artificiale e il machine learning

Microsoft ha addestrato i suoi modelli di apprendimento con 30.000 ore di conversazioni simulando circa 100.000 stanze diverse e li ha testati per mesi nel mondo reale per garantire risultati d'utilizzo migliori del suo servizio.

Sulla base dei cambiamenti apportati, qualora Microsoft Teams dovesse rilevare che il suono sta echeggiando o riverberando in una stanza e, dunque, che l'audio della chiamata è diventato o sta per diventare poco chiaro, il modello provvederà a convertire pure l’audio acquisito e lo andrà ad elaborare simulando conversazioni a distanza ravvicinata. Inoltre, adesso gli utenti possono interrompersi a vicenda durante le chiamate, senza la sovrapposizione imbarazzante causata dell’eco.

L'intera elaborazione viene attuata localmente sui dispositivi client, in quanto il costo per l'impiego del cloud avrebbe fatto da impedimento per la diffusione della funzionalità.

Da notare che i vari miglioramenti sono già stati implementati in Microsoft Teams, unitamente ad alcune ottimizzazioni relative al tempo in tempo reale nel video e ai cambiamenti basati sull’intelligenza artificiale per i vincoli di larghezza di banda durante l’effettuazione delle videochiamate e la condivisione dello schermo.