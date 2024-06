Microsoft Teams accusato dall'UE: abuso di posizione dominante

La Commissione Europea ha accusato Microsoft di abuso di posizione dominante per la vendita combinata di Teams con il pacchetto Office. Secondo Bruxelles, questa pratica ha impedito agli utenti di decidere se acquistare o meno Teams, poiché il software veniva automaticamente incluso in Office.

L'accusa ha origine da un'indagine avviata in seguito a una denuncia di Salesforce, proprietaria di Slack, un'app concorrente di Teams. L'UE sostiene che Microsoft abbia favorito ingiustamente il proprio prodotto, ostacolando così la concorrenza e limitando la libertà di scelta dei consumatori.

Nonostante Microsoft abbia introdotto alcune modifiche, come la vendita separata di Teams e l'aumento dell'interoperabilità con i prodotti concorrenti, la Commissione Europea ritiene che queste misure siano insufficienti. Per questo motivo, ha richiesto ulteriori cambiamenti, inclusa la possibilità di acquistare Office senza Teams a un prezzo ancora più basso.

Microsoft rischia una multa salatissima

Microsoft ha affermato di essere impegnata a trovare soluzioni che possano soddisfare le preoccupazioni dell'UE. Se le accuse venissero confermate, l'azienda rischierebbe una multa fino al 10% del suo fatturato globale annuo. Questo caso rappresenta un ulteriore importante passo nella lotta dell'UE contro i giganti tecnologici. L'obiettivo è quello di garantire un mercato equo e competitivo, a beneficio dei consumatori.

La denuncia di Salesforce ha innescato una serie di controlli da parte della Commissione Europea, che ha esaminato le pratiche di Microsoft per verificare se l'integrazione di Teams in Office costituisse una violazione delle norme antitrust. La Commissione sostiene che la strategia di Microsoft abbia limitato la scelta dei consumatori e danneggiato la concorrenza, in quanto le aziende rivali come Slack sono state svantaggiate.

In risposta alle critiche, Microsoft ha fatto alcuni passi per separare Teams da Office e migliorare l'interoperabilità con altri software. Tuttavia, queste azioni non sono state ritenute sufficienti dalla Commissione, che ha richiesto misure aggiuntive per garantire un'effettiva concorrenza nel mercato.