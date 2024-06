L'UE accusa Apple di violare il Digital Markets Act: multa da paura

L'Unione Europea si prepara a presentare accuse formali contro Apple per presunte violazioni del Digital Markets Act (DMA), una legge sui mercati digitali entrata in vigore lo scorso anno. Secondo il Financial Times, le accuse riguardano l'uso dell'App Store da parte di Apple per soffocare la concorrenza, limitando la libertà di scelta degli utenti e l'innovazione.

Le accuse si concentrano su due aspetti principali. In primo luogo, Apple obbliga gli sviluppatori di app a utilizzare il proprio sistema di pagamento in-app, impedendo l'uso di metodi di pagamento alternativi.

Questo aumenta le commissioni per gli sviluppatori e limita le opzioni per i consumatori. In secondo luogo, Apple pone restrizioni alle funzionalità di app concorrenti che potrebbero competere con i suoi servizi, come browser web alternativi o servizi di messaggistica.

Multe salatissime: l'UE fa la voce grossa con Apple, un messaggio chiaro e diretto

Se le accuse saranno confermate, Apple potrebbe affrontare multe severe, fino al 10% del suo fatturato globale. Inoltre, l'azienda potrebbe essere costretta a modificare le sue pratiche commerciali per conformarsi al DMA. Questo rappresenterebbe un cambiamento significativo per Apple, costringendola a consentire una maggiore concorrenza sulla sua piattaforma.

L'azione dell'UE contro Apple segna un passo importante nell'applicazione del DMA e nella promozione di un mercato digitale più equo e competitivo. La Commissione europea ha già avviato indagini su altre grandi aziende tecnologiche, come Google e Amazon, per possibili violazioni del DMA, indicando un impegno crescente nel far rispettare queste normative.

L'esito di questo caso potrebbe avere un impatto significativo sul futuro dell'App Store e sul settore tecnologico in generale. Apple, che ha negato qualsiasi illecito, sarà probabilmente coinvolta in una lunga e complessa battaglia legale. Tuttavia, l'azione dell'UE invia un messaggio chiaro: le grandi aziende tecnologiche devono rispettare le regole per garantire un mercato digitale equo e competitivo.