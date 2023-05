Il MacBook Pro è un notebook di una potenza straordinaria, ma non è l'unico numero 10 della sua categoria. E per fortuna, perché non tutti vogliono avere a che fare con macOS, per un motivo o per un altro. La migliore alternativa si chiama Microsoft Surface Laptop Studio, un 2-in-1 straordinario che - nella configurazione con Intel Core i5, 16/512GB - costa ben 1.899€. Perché te ne parlo? Perché oggi Amazon lo sconta del 47%, facendo precipitare il suo prezzo d'acquisto a soli 999,99€, spedizione compresa.

Il Microsoft Surface Laptop Studio con Intel Core i5 è scontato del 47%: IMPERDIBILE

Non sai di cosa parliamo? Provo a presentartelo in modo sintetico e chiaro. Il Microsoft Surface Laptop Studio è un dispositivo 2-in-1 di fascia alta prodotto da Microsoft. Rappresenta l'evoluzione della linea Surface Laptop e si distingue per il suo design flessibile che offre diverse modalità di utilizzo, inclusa una modalità tablet.

Il Surface Laptop Studio può adattarsi alle tue esigenze dell'utente grazie a un meccanismo a cerniera a doppio snodo. Questo permette di inclinare il display e posizionarlo in diverse angolazioni, compresa una modalità "Studio" in cui il display è appoggiato su una base, fornendo una comoda inclinazione per scrivere o disegnare con la penna Surface Pen (non inclusa nella confezione).

Il display del Surface Laptop Studio è un touchscreen PixelSense da 14,4 pollici con risoluzione 2400x1600 pixel. Un vero spettacolo.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il Surface Laptop Studio offre una potenza senza rivali. La configurazione oggi in super sconto è alimentata dal processore Intel Core i5 di 11a generazione. A tenere ottima compagnia al chip ci sono 16GB di RAM e 512GB di archiviazione su SSD, e questo significa che sistema operativo (Windows 11) e applicazioni girano in modo fluido, senza tentennamenti. Del resto parliamo di una macchina pensata principalmente per i professionisti.

Per quanto riguarda le porte, il notebook di Microsoft è dotato di diverse opzioni, inclusa una porta USB-C, una porta USB-A, una porta jack audio da 3,5 mm e un lettore di schede SD. Supporta anche la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Al momento della stesura di questo articolo sono solo 6 le unità disponibili all'acquisto. Visto il forte sconto (47%, ovvero 899€ in meno, ti ricordo), ti consiglio di aggiungerlo in fretta al tuo carrello.

