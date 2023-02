Microsoft Surface 5 è offerto ad un prezzo incredibile su Amazon

Il Surface Laptop 5 di Microsoft è elegante come sempre ed ha anche un nuovo processore. Il telaio in metallo e gli schermi ad alta risoluzione 3:2 delle varianti da 13 e 15 pollici sono progettati per massimizzare l'efficienza lavorativa. Il modello da 13,5 pollici da noi recensito pesava 2,86 libbre e aveva uno spessore di 0,57 pollici. È abbastanza simile nella forma e nella funzione al MacBook in termini di spessore e minimalismo, ma è abbastanza particolare da essere facilmente distinguibile. Acquistalo su Amazon a soli 819,59€ invece di 1199,00€.

Il Surface Laptop Go 2 è ora disponibile in una nuova tonalità verde salvia. Microsoft non si è fermata qui: ha anche progettato sfondi per Windows 11 che sono coordinati con il colore del guscio del sistema operativo. Il nuovo connettore USB 4.0/Thunderbolt 4 del Surface Laptop 5 offre una maggiore larghezza di banda per la trasmissione di dati o la trasmissione di video a schermi esterni. La connessione Thunderbolt 4 e uno slot USB 3.1 Type-A standard sono le uniche due porte USB presenti su entrambe le versioni da 13,5 e 15 pollici.

Nonostante il display del Surface Laptop 5 abbia un'eccellente qualità dell'immagine, mostra i segni dell'età. Le cornici del Surface Laptop Studio di quest'anno sono più grandi di qualche millimetro rispetto a quelle del modello dell'anno scorso, dando al dispositivo un aspetto più ingombrante. Non sono supportate né l'alta gamma dinamica né la velocità di aggiornamento.La webcam, invece, ha una risoluzione di 720p, che è appena sufficiente. Come il Surface Pro 9 5G, manca il supporto per gli effetti Windows Studio creati da Microsoft. A suo merito, Microsoft ha mantenuto le prestazioni affidabili delle telecamere IR integrate utilizzate per il riconoscimento facciale di Windows Hello. I più recenti processori Intel di 12 generazione presenti all'interno forniscono un significativo incremento delle prestazioni. Purtroppo, non sono disponibili configurazioni basate su AMD come nella precedente iterazione. Tuttavia, è difficile rimanere delusi quando i risultati di PCMark 10 sono superiori di circa il 20% a quelli del Surface Laptop 4. Non si può pensare di giocare seriamente con nessuno dei due modelli, poiché dispongono solo di grafica integrata Iris XE. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

