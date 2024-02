Microsoft risolve bug di Copilot che blocca update di Windows 11

Microsoft ha revocato un blocco di compatibilità che bloccava gli aggiornamenti a Windows 11 23H2 dopo aver risolto un problema che causava lo spostamento irregolare delle icone del desktop durante l'utilizzo di Windows Copilot su sistemi multi-monitor. A causa di tale problema, quando si utilizza Copilot in Windows (Preview) le icone del desktop si spostavano tra i display o andavano fuori allineamento. Questo bug noto riguarda gli utenti individuali che eseguono Windows 10 22H2, Windows 11 22H2 e Windows 11 23H2. Non influisce sui dispositivi gestiti perché Copilot per Windows deve ancora essere implementato sui sistemi aziendali. La società di Redmond ha inoltre applicato un nuovo blocco di compatibilità. Questo impedisce agli utenti che utilizzano i dispositivi Windows 10 e Windows 11 interessati di aggiornare alla v 23H2, anche se con un solo monitor.

L’azienda di Redmond ha risolto il bug tramite una modifica lato server per i dispositivi Windows 11 23H2 con aggiornamenti precedenti al 9 gennaio 2024. Inoltre, ha anche rimosso il blocco di salvaguardia rendendo Windows Copilot disponibile su sistemi senza altri blocchi di compatibilità. Come ricorda la stessa Microsoft: “I dispositivi Windows 10 e Windows 11 idonei senza altre protezioni dovrebbero ora essere in grado di eseguire l'aggiornamento a Windows 11, versione 23H2. Tieni presente che potrebbero essere necessarie fino a 48 ore prima che venga offerto l'aggiornamento a Windows 11, versione 23H2. Il riavvio del dispositivo potrebbe aiutarlo a offrire più velocemente”.

A gennaio, la società ha confermato un altro problema noto che causava errori 0x80073cf2 di convalida Sysprep sui sistemi Windows 10 22H2. Inoltre, Microsoft sta lavorando per correggere un bug che attiva gli errori 0x80070643 durante l'installazione dell'aggiornamento di sicurezza KB5034441. Ciò servirà a correggere una vulnerabilità BitLocker tracciata come CVE-2024-20666. All’inizio di questo mese, Redmond ha anche iniziato a indagare su un bug di Outlook. Questo attivava avvisi di sicurezza all’apertura di file di calendario .ICS dopo l’installazione degli aggiornamenti di sicurezza di Patch Tuesday Office di dicembre 2023.