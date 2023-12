Microsoft rilascia l’app Copilot per Android

Nei giorni scorsi, senza un vero e proprio annuncio ufficiale, Microsoft ha iniziato a rilasciare una nuova app Copilot per Android. La versione mobile dell’assistente AI di Microsoft permetterà agli utenti di interagire con Copilot e le sue funzionalità ovunque essi si trovino, in modo semplice e rapido. Questa novità è stata individuata dall’utente @technosarusrex, il quale ha pubblicato un post su X con il link alla pagina dell’app sul Google Play. Microsoft Copilot è già disponibile per tutti gli utenti Android (anche in Italia) e, in pochi giorni, ha già superato i 5000 download.

Microsoft Copilot per Android: stesse funzionalità di ChatGPT Plus, ma gratis

La nuova app Copilot per Android non è proprio una novità. A prima vista sembra simile all'app Bing Chat, poiché presenta le stesse funzionalità di chat dell’app “sorella”. Inoltre, gli utenti possono utilizzare Copilot all'interno del browser Microsoft Edge per Android, SwiftKey, Skype e altro. Copilot per Android è molto simile a ChatGPT e supporta numerose funzionalità (è possibile scegliere il tema chiaro o scuro) già disponibili sulla versione desktop. Si possono porre domande complesse, generare immagini utilizzando DALL-E 3, creare bozze di documenti o e-mail o semplicemente iniziare una conversazione informale su qualsiasi cosa. Inoltre, l'app consente agli utenti di sfruttare gratuitamente le potenzialità del più recente GPT-4, attualmente disponibile a pagamento se si utilizza ChatGPT Plus e ChatGPT Enterprise.

L’app Microsoft Copilot è attualmente disponibile solo su Android. Tuttavia, gli utenti iOS possono utilizzare le stesse funzionalità utilizzando la già citata app Bing Chat (presente sull’App Store di Apple). Bisogna infine ricordare che, nonostante Bing Chat sia ancora disponibile, Microsoft ha già modificato il nome in “Copilot” in molti dei suoi servizi. Ciò significa che nei prossimi mesi l’app Bing Chat verrà gradualmente rimossa anche su mobile, in favore di Microsoft Copilot. Anche se l’azienda di Redmond non ha rilasciato una vera e propria data ufficiale, è probabile che l’abbandono totale di Bing Chat sia ormai dietro l’angolo.