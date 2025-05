Microsoft rende open source Windows Subsystem for Linux

Microsoft ha dichiarato alla conferenza Build 2025 che il suo celebre Windows Subsystem for Linux (WSL) diventa ufficialmente open source. Questo progetto, avviato nove anni fa, ha rivoluzionato l'integrazione tra i sistemi operativi Linux su Windows, e ora si apre alla comunità globale degli sviluppatori.

Con questa mossa, Microsoft rende disponibili su GitHub i codici sorgente di componenti essenziali come wsl.exe, wslconfig.exe e wslg.exe. Gli sviluppatori non solo possono esaminare il codice, ma anche contribuire attivamente alla sua evoluzione, rafforzando un ecosistema che, dal 2016, ha registrato una crescita costante. Questa apertura rappresenta un invito a tutta la community a collaborare al futuro di una piattaforma che è diventata un punto di riferimento per l'interoperabilità tra sistemi operativi.

Da progetto proprietario a community-driven

Il percorso del Windows Subsystem for Linux è stato costellato di innovazioni significative. La sua prima versione consentiva di eseguire binari Linux su Windows, un traguardo che nel 2019 è stato superato con il lancio di WSL2, che integra completamente il kernel Linux. Dal 2021, WSL è diventato un'applicazione indipendente scaricabile dal Microsoft Store, facilitando aggiornamenti più rapidi e flessibili.

L'ultima versione, la 2.5.7, ha introdotto funzionalità avanzate come il supporto al DNS tunneling e miglioramenti significativi alla rete, consolidando ulteriormente l'infrastruttura del sistema. Questo continuo miglioramento dimostra l'impegno di Microsoft nel mantenere WSL all'avanguardia delle tecnologie di integrazione tra sistemi operativi.

Un invito alla partecipazione

L'apertura del codice sorgente rappresenta un'opportunità senza precedenti per la comunità di sviluppatori. Microsoft ha riconosciuto l'importanza della collaborazione della community nel successo di WSL, sottolineando che la partecipazione attiva degli sviluppatori sarà fondamentale per il futuro della piattaforma. Gli interessati possono visitare la pagina ufficiale del progetto su wsl.dev, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per iniziare a contribuire.

Va comunque notato che alcuni componenti, come i driver del kernel lxcore.sys utilizzati principalmente in WSL1, rimarranno proprietari. Tuttavia, questa limitazione non sminuisce l'importanza dell'iniziativa, che si inserisce in un quadro più ampio di apertura e collaborazione nel settore tecnologico.