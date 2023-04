Microsoft Outlook: supporto per Gmail su Windows

Nel corso delle ultime ore, l’azienda di Redmond ha finalmente provveduto a introdurre su Microsoft Outlook il supporto per gli account Gmail per quel che concerne la versione del client per Windows.

Microsoft Outlook supporta Gmail su Windows

A rendere nota la notizia è stata Microsoft stessa, con la condivisione di un apposito post sul suo sito, tramite cui ha altresì fatto sapere che gli utenti di Outlook per Windows possono fruire del supporto per Google Calendar e Contatti direttamente dall’app, cosa che con la vecchia versione del client per la posta elettronica non era fattibile.

Unitamente alle informazioni in questione, Microsoft ha comunicato che ben presto verrà aggiunto pure il supporto per Yahoo e iCloud, oltre alla possibilità di collegare le proprie caselle di posta elettronica tramite protocollo IMAP. Ogni utente, per l’azienda di Redmond, deve venire messo in condizione di accedere a tutte le proprie caselle email mediante un unico software e da qualsiasi dispositivo Windows.

Per aggiungere un account Gmail su Outlook è sufficiente selezionare l’opzione Aggiungi account nella parte inferiore del riquadro delle cartelle. La stessa cosa può essere fatta accedendo alla sezione Account dell’app, selezionando la voce Account email, quindi quella Impostazioni e procedere dalla schermata proposta. La medesima procedura dovrebbe presumibilmente essere valida pure per gli altri servizi di posta elettronica che in futuro verranno supportati.

Da tenere presente che il supporto ai servizi email di terze parti è stato svelato da Microsoft lo scorso anno, quando c’è stato il lancio in anteprima per Office Insider.