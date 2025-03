Microsoft: nuovo template chat AI per VS, VS Code e CLI .NET

Microsoft ha presentato un nuovo template, ora disponibile in anteprima, per le applicazioni web di chat basate sull'intelligenza artificiale. L'obbiettivo è quello di rendere l'AI ancora più accessibile e di semplificare lo sviluppo di applicazioni intelligenti tramite il framework .NET.

Un template per Visual Studio, Visual Studio Code e CLI .NET

Il template è stato realizzato per Visual Studio, Visual Studio Code e la CLI .NET. Esso permette di creare rapidamente applicazioni di chat dotate di funzionalità AI. Basato su Blazor, sfrutta le astrazioni di Microsoft.Extensions.AI e Microsoft.Extensions.VectorData adottando il pattern RAG (Retrieval Augmented Generation) che è ampiamente utilizzato nelle soluzioni chat oriented.

Tale approccio consente di integrare dati personalizzati, come per esempio file PDF o informazioni utente, per arricchire le conversazioni e migliorare l'interazione con l'AI.

Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo template è la possibilità di sviluppare interfacce di chat che comunicano direttamente con dei dati customizzati. Il template supporta sia integrazioni locali che su Azure. È infatti possibile utilizzare un vector store locale per le fasi di prototipazione o affidarsi ad Azure AI Search per implementazioni Cloud based.

Il codice generato include componenti per gestire l'interazione con la chat e suggerimenti per eventuali approfondimenti che possono essere facilmente personalizzati o rimossi in base alle esigenze del progetto corrente.

Come utilizzare il nuovo template AI di Microsoft

Per iniziare a utilizzare il template è sufficiente installarlo tramite il comando CLI:

dotnet new install Microsoft.Extensions.AI.Templates

Il codice incluso permette di processare diverse fonti e formati, come i sample PDF, che possono essere sostituiti con file propri. L'applicazione si occupa di confrontare automaticamente il contenuto di una cartella e di aggiornare il vector store in base alle modifiche apportate.

Durante lo sviluppo si deve prestare attenzione ai limiti di quota e ai rate limit imposti dal provider del modello AI in quanto i file di grandi dimensioni potrebbero generare errori o ritardi. Microsoft prevede in ogni caso di ampliare l'offerta di template anche tramite un template per console AI e il supporto per .NET Aspire. Tali soluzioni saranno poi integrate nel .NET SDK.