Microsoft: novità IA per Bing, Edge e Skype

Microsoft ha da poco comunicato di aver introdotto svariate e interessanti novità per Bing, Skype ed Edge che fanno leva sull’intelligenza artificiale generativa.

Microsoft: tante novità per l'IA generativa

Andando più nello specifico, il colosso di Redmond informa che nei prossimi giorni verrà reso disponibile il nuovo widget per la schermata home di Android e iOS/iPadOS con le icone che consentono di accedere rapidamente a Bing Chat o di abilitare il microfono per una richiesta vocale.

Gli utenti potranno altresì sfruttare la funzione che permette di avviare una conversazione su desktop e riprenderla su smartphone oppure di effettuare l'operazione inversa. Per proseguire una conversazione su smartphone basta effettuare la scansione del codice QR che risulta visibile quando si sceglie l'opzione apposita nella risposta.

Per quel che concerne Edge, invece, è stata resa disponibile la chat contestuale. Adesso, dunque, si possono chiedere informazioni al chatbot a seconda del contenuto che viene visualizzato all'interno della schermata del browser. Dopo aver effettuato la selezione del testo, gli utenti possono altresì fare richiesta di generare un riassunto o fornire più dettagli su un argomento.

In merito a Skype, adesso è possibile aggiungere Bing come membro di una chat di gruppo, anche intervenendo sulle conversazioni già esistenti. Per farlo, basta digitare il tag @Bing.

Sono state comunicate novità pure per la tastiera virtuale SwiftKey. Innanzitutto viene introdotta la funzione Compose, che era già disponibile nella barra laterale di Edge e che consente di generare la bozza di un testo in base a parametri quali tono, formato e lunghezza. Inoltre, è stato integrato il traduttore di Microsoft e sono stati aggiunti i nuovi toni Witty (Spiritoso) e Funny (Divertente).