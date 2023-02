Microsoft .NET 8: la prima anteprima è disponibile per il download

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha annunciato che la prima anteprima della sua prossima versione di supporto a lungo termine (LTS) della piattaforma NET, ovvero .NET 8, è disponibile per i sistemi operativi Windows, macOS e Linux. Il download può essere effettuato da questa pagina Web.

Microsoft .NET 8: disponibile la prima anteprima con tante nuove funzioni

Le versioni Preview e Relase Candidate della nuova versione di Microsoft .NET saranno rilasciate mensilmente e la versione finale arriverà a novembre, in occasione dell'evento .NET Conf 2023.

Microsoft .NET 8 porta in dote una vasta gamma di nuove funzionalità, alcune delle quali sono già presenti con l'anteprima da poco resa disponibile, come ad esempio Native Ahead-of-Time (AOT), una funzionalità che è stata fornita con . NET 7 l'anno scorso, ma che ora presenta dei perfezionamenti e inoltre farà per la prima volta capolino su macOS, con l'obiettivo principale quello di perfezionare alcuni fondamenti come la dimensione. Un esempio pratico è un'app "Hello, World" che è stata pubblicata con Native AOT che presenta la metà delle dimensioni rispetto a quando si utilizza .NET 7.

Un'altra nuova funzionalità sono le immagini contenitore NET. L'anteprima di .NET 8 include miglioramenti sul modo in cui le immagini contenitore possono essere utilizzate per le applicazioni, incluso l'aggiornamento della distribuzione Linux predefinita a Debian 12 (Bookworm). Include anche una modifica di tagging e la possibilità che le immagini contenitore siano compatibili con l'utente non root.

Jeremy Likness, il responsabile principale del programma . NET, fa sapere che . NET 8 Preview 1 è una testimonianza del potere della collaborazione tra un team eterogeneo di ingegneri di Microsoft e una comunità open source altamente impegnata.