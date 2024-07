Microsoft Loop: arriva condivisione di aree di lavoro con ospiti

L'app di collaborazione Microsoft Loop introduce una grande novità che potrebbe far felice i propri utenti. Fino ad oggi, la condivisione di pagine, aree di lavoro e componenti di Loop era limitata agli utenti della propria azienda. Le cose sono ora cambiate, poiché Microsoft offre alle organizzazioni un modo per consentire ai propri utenti di condividere i contenuti Loop con gli ospiti. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, la società ha dichiarato: “gli utenti di organizzazioni che non utilizzano etichette di riservatezza potranno condividere pagine e componenti con qualsiasi indirizzo e-mail, in base ai criteri dell'amministratore. Espanderemo la condivisione degli ospiti alle organizzazioni che hanno abilitato le etichette di riservatezza entro la fine dell'anno. Ciò dopo che la funzionalità delle etichette di riservatezza per le aree di lavoro Loop sarà generalmente disponibile”.

Microsoft Loop: come condividere pagine e aree di lavoro con utenti esterni

Per poter condividere una pagina Loop, è necessario che l’azienda o gruppo non utilizzi etichette di riservatezza. In seguito, basta aprire una pagina Loop e fare clic sul pulsante Condividi. Fatto ciò, è possibile cliccare sull'opzione Pagina, seguita da Impostazioni. Gli utenti potranno quindi accedere alla pagina Impostazioni link per trovare l'opzione Persone da scegliere. A questo punto, basterà digitare l'indirizzo e-mail dell’utente esterno alla propria organizzazione con cui si desidera condividere la pagina Loop. Infine, si dovrà cliccare sul pulsante Applica, che consentirà di condividere la pagina Loop tramite app come Teams, Outlook o altre che supportano Loop.

Anche la condivisione di un'area di lavoro Loop inizia clic sul pulsante Condividi e poi sulla selezione dell'area di lavoro. Gli utenti dovranno digitare l'indirizzo e-mail dell'ospite e infine cliccare sul pulsante Invita. L'invito viene quindi inviato tramite posta elettronica all'utente ospite. L’azienda rileva che per condividere un'area di lavoro Microsoft Loop con un utente ospite è necessario prima avere accesso a una pagina Loop condivisa. Una volta completato ciò, gli utenti dovranno attendere da una a due ore prima di poter condividere un’area di lavoro Loop con quell'utente. La nuova funzionalità è attualmente disponibile per i titolari di licenze Microsoft 365 Enterprise, EDU e SMB.