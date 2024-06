Microsoft Loop migliora lo strumento bacheche con nuove funzioni

Microsoft Loop, il servizio di collaborazione lanciato a novembre 2023, continua a migliorare con l'aggiunta di nuove funzionalità dedicate alle bacheche, uno degli strumenti più utilizzati dagli utenti. In un recente post sul blog di Microsoft 365 Insider, l'azienda ha annunciato l'introduzione di nuove caratteristiche basate sui feedback degli utenti.

Una delle principali novità è la possibilità di ordinare i dati presenti in una bacheca. Gli utenti possono ora cliccare sul pulsante "Ordina", selezionare la colonna desiderata e scegliere se ordinarla in ordine crescente o decrescente. Questa funzionalità semplifica la gestione e la visualizzazione delle informazioni, rendendo il lavoro più efficiente.

Inoltre, Microsoft Loop ora permette di espandere le bacheche per visualizzare più contenuti. Gli utenti possono accedere all'app e cliccare sul pulsante "Espandi" nella barra degli strumenti Operazioni. Se preferiscono tornare alla visualizzazione originale, possono cliccare su "Comprimi". Questa opzione offre maggiore flessibilità nella visualizzazione delle informazioni.

Un problema noto su cui Microsoft sta ancora lavorando

Un'altra importante aggiunta è la possibilità di visualizzare la bacheca in formato tabella. Per farlo, gli utenti possono cliccare sul pulsante "Cambia visualizzazione" nella barra degli strumenti Operazioni e selezionare "Tabella". Questa nuova vista permette di organizzare i dati in modo strutturato e chiaro, facilitando l'analisi e la gestione delle informazioni.

Microsoft Loop ha anche introdotto la funzione di raggruppamento dei dati per colonna. Gli utenti possono ora raggruppare i contenuti della bacheca in base a una colonna specifica, come "Categoria" o "Impatto". Basta cliccare sul pulsante "Raggruppa per" nella barra degli strumenti Operazioni e scegliere il campo desiderato.

Tuttavia, Microsoft è a conoscenza di un problema con la funzione di ordinamento in base agli assegnatari, che potrebbe non funzionare correttamente. L'azienda sta lavorando attivamente alla risoluzione di questo problema e prevede un fix a breve. Le nuove funzionalità di Loop sono disponibili per tutti gli account Microsoft personali, aziendali e per l'istruzione, offrendo un'esperienza di collaborazione ancora più ricca e flessibile.