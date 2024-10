Microsoft lancia nuova esperienza Bing per le elezioni USA 2024

Microsoft ha svelato una nuova esperienza Bing sia per la corsa presidenziale degli Stati Uniti del 2024, sia per le elezioni statali. Questa esperienza fornirà agli utenti risultati elettorali in tempo reale, informazioni sul voto, le ultime notizie e altro ancora. Con informazioni provenienti da varie fonti, gli utenti saranno in grado di prendere decisioni informate in merito alle elezioni. Utilizzando la nuova esperienza elettorale, Microsoft Bing fornirà informazioni sui sondaggi, sui risultati delle primarie statali e altro ancora. Gli utenti possono persino accedere ai dettagli su come votare nel loro stato tramite un modulo dedicato. Quando gli utenti cliccano sul modulo "Come votare" o cercano "Come votare", Bing visualizzerà informazioni sulle procedure di voto delle autorità elettorali locali.

Microsoft: mappa delle elezioni USA 2024 sarà dinamica e interattiva

Il giorno delle elezioni, Bing presenterà una mappa interattiva delle elezioni degli Stati Uniti del 2024. Questa includerà vari filtri che consentono agli utenti di ordinare per elezioni al Senato, alla Camera e a quelle a governatore. Gli utenti possono passare il mouse sullo stato o sulla contea desiderati per accedere a informazioni aggiuntive. Bing presenterà anche i dettagli sulle cariche elettive statali, come la Camera di Stato, il Senato dello Stato, il Vice Governatore, il Segretario di Stato e il Procuratore Generale, nonché le misure di voto. La mappa interattiva cambierà dinamicamente per visualizzare i vantaggi dei candidati. Questa esperienza Bing sarà disponibile anche sui dispositivi mobili.

Il motore di ricerca di Redmond utilizzerà i dati di The Associated Press. Gli utenti possono aggiornare manualmente i risultati quando necessario, grazie a un indicatore nella parte superiore del riquadro che mostra l'ultimo orario di aggiornamento. L'esperienza della mappa interattiva rimarrà disponibile anche dopo che le votazioni sono terminate e verrà aggiornata man mano che vengono conteggiati i voti finali. Offrendo una mappa interattiva, una guida dettagliata al voto e aggiornamenti tempestivi, Bing sta migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento del processo elettorale. Gli utenti possono navigare facilmente e rimanere informati, rendendo Bing uno strumento prezioso per gli elettori statunitensi il giorno delle elezioni e non solo.