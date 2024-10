OpenAI annuncia partnership con il gruppo editoriale Hearst

Nel corso dell'ultimo anno, OpenAI ha firmato partnership di contenuti con diverse aziende leader nel settore dei media in tutto il mondo. Queste aziende includono Condé Nast, Associated Press, Axel Springer, The Atlantic, Dotdash Meredith, Financial Times, Le Monde, NewsCorp, Prisa Media, TIME e Vox Media. Nelle scorse ore, l’azienda ha annunciato una nuova collaborazione con Hearst. Quest’ultima è un'azienda leader nel settore dei media con numerosi marchi. Questi includono Houston Chronicle, San Francisco Chronicle, Esquire, Cosmopolitan, ELLE, Runner's World, Women's Health e altri. Hearst Magazines è il più grande editore di lifestyle al mondo che ha un portafoglio di oltre 25 marchi potenti negli Stati Uniti.

OpenAI: ChatGPT mostrerà citazioni e link ai siti del gruppo Hearst

OpenAI integrerà i contenuti di questi popolari quotidiani e riviste nei suoi prodotti per migliorare l'esperienza del cliente. Quando ChatGPT mostra i contenuti di Hearst, fornirà citazioni appropriate e link diretti, consentendo agli utenti di accedere facilmente alle fonti originali Hearst. Questo accordo consentirà a Hearst di raggiungere un pubblico più ampio. Con i 200 milioni di utenti settimanali di ChatGPT, i contenuti prodotti dalle riviste e dai quotidiani di Hearst avranno potenzialmente una portata senza precedenti.

In merito a questa nuova collaborazione, Jeff Johnson, presidente di Hearst Newspapers, ha dichiarato: "Man mano che l’AI matura, è fondamentale che il giornalismo creato da giornalisti professionisti sia al centro di tutti i prodotti AI. Questo accordo garantisce che i contenuti affidabili e curati creati dai giornalisti pluripremiati di Hearst Newspapers diventino parte dei prodotti di OpenAI come ChatGPT, creando risultati più tempestivi e pertinenti". Debi Chirichella, Presidente di Hearst Magazines, ha aggiunto: "la partnership ci aiuterà a far evolvere il futuro dei contenuti delle riviste. Questa collaborazione garantisce che la nostra scrittura di alta qualità, la nostra competenza, il nostro contesto culturale e storico, la nostra attribuzione e la nostra credibilità siano promossi man mano che i prodotti di OpenAI si evolvono". In futuro è probabile che OpenAI stringa nuovi accordi con grandi editori per migliorare l’esperienza degli utenti e integrare i contenuti giornalistici su ChatGPT.