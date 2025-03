Microsoft include Copilot nell'app di messaggistica GroupMe

GroupMe, un'app di messaggistica ampiamente utilizzata tra gli adolescenti universitari USA, è stata introdotta in Microsoft tramite l'acquisizione di Skype. Anche con l'imminente chiusura di Skype, lo sviluppo di GroupMe continua. Microsoft ha infatti annunciato l'integrazione di Copilot nell'app di messaggistica. Con questa nuova integrazione, gli utenti di GroupMe saranno in grado di utilizzare la potenza dell'intelligenza artificiale all'interno delle loro chat.

Le nuove funzionalità AI saranno utili in diversi contesti. Ad esempio, per attivare Copilot all'interno di una chat, gli utenti possono semplicemente premere a lungo un messaggio qualsiasi e inserire il loro prompt. In alternativa, è possibile avviare un nuovo DM con Copilot dall’elenco delle chat. Inoltre, Copilot può essere utilizzato per risolvere un problema di matematica di cui gli utenti stanno discutendo. L’AI può anche essere utilizzata per ottenere suggerimenti sui ristoranti e altro ancora. Copilot offre anche l’analisi delle immagini tramite caricamenti e generazione di immagini da descrizioni di testo.

Microsoft: Copilot non monitorerà le conversazioni degli utenti

Microsoft ha evidenziato alcuni casi d'uso per Copilot all'interno di GroupMe. Ad esempio: “Non sai come rispondere nella chat di gruppo? Chiedi a Copilot di aiutarti a fare brainstorming su una risposta che ti farà ottenere tutte le reazioni” oppure “Qualcuno condivide una canzone che gli piace? Copilot ti creerà un'intera playlist”. Microsoft assicura agli utenti che Copilot non monitorerà la loro attività GroupMe. In particolare, le chat di gruppo, i messaggi diretti, le chiamate e le informazioni del profilo rimangono inaccessibili a Copilot e a tutte le altre funzionalità AI. Il team GroupMe sta sviluppando attivamente numerosi miglioramenti di Copilot, che saranno implementati in versioni future.

Lo scorso settembre, Microsoft ha rilasciato un importante aggiornamento per l'app GroupMe con funzionalità come Announcement Mode. Questa permette a tutti gli utenti del gruppo di reagire ai messaggi e RSVP agli eventi, anche se solo i leader del gruppo possono postare. I leader del gruppo possono anche creare gruppi di annunci o convertire qualsiasi argomento esistente in un argomento di annunci. GroupMe è disponibile sia in versione app (Android e iOS) sia per Windows, scaricabile dal Microsoft Store.