Microsoft: il Patch Tuesday di novembre corregge 68 bug

Come ogni secondo martedì del mese, nella giornata di ieri Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday di novembre per Windows, con cui sono state corrette ben 6 vulnerabilità sfruttate attivamente e un totale di 68 bug.

Microsoft Patch Tuesday di novembre: i dettagli dei bug risolti

Andando più nello specifico, i bug individuati e risolti e le relative categorie di riferimento sono i seguenti.

27 vulnerabilità di elevazione dei privilegi

4 vulnerabilità di bypass delle funzionalità di sicurezza

16 vulnerabilità di esecuzione del codice remoto

11 vulnerabilità della divulgazione delle informazioni

6 vulnerabilità di negazione del servizio

3 vulnerabilità di spoofing

Tra le falle 0-Day corrette, quella siglata come CVE-2022-41128 richiede che un utente Windows acceda a un server dannoso per l'esecuzione remota del codice e quella siglata come CVE-2022-41091 permette a un utente malintenzionato di creare un file dannoso per eludere le difese MOTW con perdita limitata di integrità e disponibilità di funzionalità di sicurezza rotected View in Microsoft Office.

C'è poi la falla CVE-2022-41073 relativa all'elevazione del privilegio di Windows Print Spooler, quella siglata come CVE-2022-41125 relativa all'elevazione del servizio di privilegio del servizio di isolamento della chiave CNG di Windows, la falla CVE-2022-41040 di elevazione dei privilegi di Microsoft Exchange Server e la falla CVE-2022-41082 che riguarda l'esecuzione del codice remoto di Microsoft Exchange.

Il Patch Tuesday di novembre 2022 per Windows 11 è indicato come KB5019980 (build 22621.819) per chi ha installato il pacchetto 22H2 e come KB5019961 (build 22000.1219) per chi è fermo alla release 22H1. Per quanto riguarda Windows 10, l’update KB5019959 è riservato alle versioni 22H2, 21H2, 21H1 e 20H2, mentre l’update KB5019966 è per la versione 1809.

