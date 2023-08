Microsoft Excel adesso integra Python

L'azienda di Redmond ha recentemente comunicato l’integrazione di Python in Microsoft Excel. D'ora in avanti, dunque, aziende, sviluppatori e studenti possono combinare gli script del celebre linguaggio di programmazione con le formule del software per i fogli di calcolo di Microsoft.

Microsoft Excel: integrazione con Python

Da tenere presente che allo stato attuale delle cose la la funzione è disponibile in anteprima solo per gli iscritti al canale Beta del Microsoft 365 Insider Program e in maniera completa esclusivamente su Windows, mentre con le versioni di Microsoft Excel per macOS, Android, iOS/iPadOS e Web viene permessa la sola visualizzazione.

I calcoli di Python vengono effettuati sul cloud di Azure in forma anonima, tramite le librerie fornite da Anaconda. Sul computer non bisogna pertanto installare nulla, ma è indispensabile disporre di una connessione ad Internet attiva e funzionante.

Per usufruire della nuova feature occorre fare clic sulla scheda Formule nella barra multifunzione e sul pulsante Inserisci Python oppure è possibile selezionare una cella e scrivere =PY(). Dopo aver compiuto questi passaggi, si aprirà un’area di testo nella barra della formula che consente di inserire il codice Python.

La corretta attivazione di Python viene segnalata dalla comparsa dell'icona PY verde sia nella cella che nella barra della formula.

È bene tenere a mente che i fogli di calcolo con Python vengono trattati analogamente a quelli con macro, pertanto, proprio come avviene in queso caso, qualora venga effettuato il download da Internet sarà apposto il consueto flag Mark of The Web (MoTW).