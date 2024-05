Microsoft Edge for Business: introdotto il blocco degli screenshot

Microsoft sta introducendo due nuove funzionalità significative per Edge for Business: il blocco degli screenshot e gli aggiornamenti automatici forzati. Queste modifiche sono progettate per migliorare la sicurezza e prevenire la fuoriuscita di dati sensibili, ma potrebbero anche avere alcune implicazioni sulla produttività degli utenti.

Il blocco degli screenshot è una delle novità più rilevanti. Gli amministratori IT avranno la possibilità di etichettare determinate pagine web come "protette", impedendo così agli utenti di catturare screenshot di tali pagine. Questa funzionalità mira a prevenire la condivisione di informazioni sensibili, riducendo il rischio che dati aziendali o segreti commerciali possano finire nelle mani sbagliate.

Gli aggiornamenti automatici forzati rappresentano un altro importante cambiamento. Gli amministratori IT potranno configurare Edge for Business in modo che il browser si aggiorni automaticamente all'ultima versione disponibile. Questo garantirà che gli utenti dispongano sempre delle patch di sicurezza più recenti e delle nuove funzionalità. Considerando che molti attacchi informatici sfruttano vulnerabilità nei software non aggiornati, questa misura è essenziale per mantenere un alto livello di sicurezza informatica.

Perché queste novità? Ecco la risposta

Perché Microsoft sta introducendo queste funzionalità? La risposta risiede principalmente nella sicurezza. Prevenire la fuoriuscita di dati sensibili è una priorità: gli screenshot possono essere facilmente utilizzati per catturare e condividere informazioni riservate.

Bloccando la capacità di fare screenshot su pagine web etichettate come protette, Microsoft mira a ridurre significativamente il rischio di violazioni dei dati. Allo stesso modo, forzare gli aggiornamenti automatici del browser garantisce che gli utenti siano sempre protetti dalle ultime minacce informatiche, risolvendo tempestivamente le vulnerabilità note.

Le implicazioni per gli utenti non sono trascurabili. La funzionalità di blocco degli screenshot potrebbe risultare frustrante per coloro che necessitano di condividere informazioni visibili solo su pagine protette. Inoltre, l'introduzione di aggiornamenti automatici potrebbe essere vista come una perdita di controllo, poiché gli utenti non potranno più scegliere di posticipare o ignorare gli aggiornamenti.