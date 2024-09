Microsoft Edge: ecco tutte le novità dell'aggiornamento 129

Microsoft ha recentemente lanciato la versione 129 del suo browser Microsoft Edge, introducendo diverse novità e miglioramenti. Questo aggiornamento apporta modifiche significative alle funzionalità esistenti, ai requisiti di sistema e alla sicurezza, puntando a migliorare l'esperienza d'uso e proteggere maggiormente gli utenti.

Una delle principali novità riguarda la rimozione della funzionalità CryptoWallet, che è stata ufficialmente deprecata. Ciò significa che non sarà più supportata nelle future versioni del browser, segnando un passo indietro nell'integrazione di strumenti legati alle criptovalute all'interno di Edge.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, Microsoft ha aggiornato le specifiche minime per poter eseguire Edge. D'ora in avanti, il browser sarà compatibile solo con macOS 11 o versioni successive. Gli utenti che utilizzano versioni precedenti del sistema operativo Apple non riceveranno più aggiornamenti per il browser, il che potrebbe spingerli ad aggiornare il loro sistema per continuare a usufruire delle ultime funzionalità e patch di sicurezza.

Un occhio anche alla sicurezza

In tema di sicurezza, la versione 129 di Edge risolve diverse vulnerabilità che avrebbero potuto mettere a rischio gli utenti, consentendo potenzialmente l'esecuzione di codice dannoso o facilitando attacchi di phishing. Questi aggiornamenti alla sicurezza rafforzano la protezione degli utenti durante la navigazione, riducendo i rischi legati alle minacce online.

Altri cambiamenti introdotti includono aggiornamenti ai criteri di gruppo, che ora permettono l'uso di caratteri jolly all'interno degli URL, migliorando così la gestione e il controllo dei siti visitabili tramite il browser. Inoltre, sono state implementate nuove funzionalità per gli sviluppatori web, come l'eliminazione della serializzazione non standard del shadow DOM dichiarativo e l'introduzione dell'argomento includeShadowRoots in DOMParser.

Con la versione 129, Microsoft Edge continua a evolversi, offrendo miglioramenti non solo in termini di funzionalità ma anche di sicurezza e compatibilità. Gli utenti possono attendersi un'esperienza di navigazione più sicura, mentre gli sviluppatori avranno nuovi strumenti per lavorare in modo più efficiente con le tecnologie web.