Microsoft Edge DEV 129: nuovo update migliora l'esperienza

Microsoft ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per il browser Microsoft Edge nel canale Dev, introducendo una serie di miglioramenti e correzioni volti a ottimizzare l'esperienza utente. L'aggiornamento, identificato come versione 129.0.2766.0, è particolarmente mirato a risolvere problemi di stabilità e a offrire un'esperienza di navigazione più fluida e affidabile.

Uno dei principali problemi risolti riguarda un crash del browser che si verificava durante il passaggio da una scheda InPrivate a una normale su dispositivi Android, specialmente dopo l'installazione di Nord VPN. Questo bug causava interruzioni significative nella navigazione, ma con questo aggiornamento, Microsoft ha risolto il problema, garantendo una transizione più stabile tra le modalità di navigazione.

Oltre a queste correzioni, l'aggiornamento introduce miglioramenti nella gestione dei gruppi di schede, una funzionalità che consente agli utenti di organizzare meglio le loro sessioni di navigazione. Questo rende più semplice raggruppare e gestire le schede aperte, migliorando così la produttività e l'usabilità complessiva del browser.

Link al download per la versione DEV 129 di Edge

Per gli utenti di dispositivi mobili, Microsoft ha incluso ulteriori perfezionamenti. Su Android, ad esempio, è stata lanciata una nuova campagna di ricompense, che potrebbe includere incentivi per l'utilizzo del browser. Inoltre, sono stati risolti alcuni problemi relativi alla visualizzazione delle password protette e al caricamento dei dati meteo su iOS, migliorando l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni su questi dispositivi.

Questo aggiornamento riflette l'impegno costante di Microsoft nel migliorare l'esperienza di navigazione per i propri utenti. Con Edge, l'azienda continua a lavorare su aggiornamenti regolari che non solo risolvono i bug, ma introducono anche nuove funzionalità e ottimizzazioni per mantenere il browser al passo con le esigenze degli utenti.

Per chi desidera provare in anteprima le novità di Microsoft Edge, è possibile scaricare la versione Dev dal sito ufficiale di Microsoft. Tuttavia, è importante ricordare che si tratta di una versione in sviluppo, e come tale, potrebbe ancora presentare alcuni bug o instabilità. La versione stabile di Microsoft Edge 129, che includerà tutte queste migliorie, sarà disponibile per il pubblico a partire dalla settimana del 19 settembre 2024.