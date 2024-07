Microsoft Edge corretto bug relativo alla rimozione dei preferiti

L’azienda di Redmond ha rilasciato un piccolo aggiornamento per il browser Edge. Microsoft ha inviato la versione 126.0.2592.87 al canale stabile. Ciò per correggere un bug che causava arresti anomali del browser durante l'eliminazione dei preferiti nei profili locali. Come riportato sul changelog della versione 126.0.2592.87, sono stati risolti vari bug, problemi di prestazioni e migliorata affidabilità del browser. Inoltre, è stato risolto un arresto anomalo del browser che si verificava quando un utente di sincronizzazione locale eliminava un preferito. Questo aggiornamento segue quello rilasciato pochi giorni fa, in cui Microsoft ha corretto un altro bug che causava arresti anomali che si verificava quando si interagiva con elenchi a discesa di grandi dimensioni. Tale versione ha inoltre risolto problemi di stampa e corretto diverse vulnerabilità di sicurezza (nella versione 126.0.2592.87 non sono presenti aggiornamenti di sicurezza).

Microsoft Edge: come aggiornare manualmente il browser

Oltre ad aggiornare la versione desktop di Microsoft Edge, l'azienda ha rilasciato un aggiornamento minore per Edge su iOS e Android. Purtroppo, il registro delle modifiche non contiene molto. La versione 126.0.2592.86 (Android e iOS) risolve vari bug e problemi di prestazioni. Infine, è stato rilasciato un aggiornamento per Edge Insiders nel canale Beta. Come la sua controparte mobile del canale stabile, Edge 127.0.2651.31 risolve solo "vari bug" e migliora le prestazioni. Per chi non lo sapesse, Microsoft Edge si aggiorna automaticamente in background e applica le patch più recenti al riavvio del browser. Tuttavia, è sempre possibile accelerare la procedura digitando edge://settings/help ed effettuando il riavvio manuale. Se si utilizza Microsoft Edge su dispositivi mobili, la versione più recente è scaricabile dall'App Store e dal Google Play Store.

Microsoft Edge è attualmente il secondo browser più popolare al mondo. Secondo gli ultimi risultati di Statcounter, Edge detiene il 13,36% del mercato dei browser desktop. Sul fronte mobile la situazione è decisamente peggiore: solo lo 0,38% del mercato utilizza Microsoft Edge, dominato da Chrome e Safari.