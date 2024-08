Microsoft Edge 128.0.2739.42: le novità dell'ultimo aggiornamento

La versione 128.0.2739.42 di Microsoft Edge introduce diverse novità e miglioramenti significativi, in particolare riguardo la sicurezza e l’esperienza utente. Una delle principali novità riguarda la compatibilità con le estensioni che permette agli utenti di personalizzare il browser con i componenti aggiuntivi preferiti, migliorando così la navigazione in base alle proprie esigenze.

Tra i problemi risolti, Microsoft ha corretto diversi bug che incidevano sulle prestazioni e la stabilità del browser. Una correzione importante riguarda un problema che causava un uso elevato della CPU durante i test con Selenium, in particolare quando si chiamava la funzione driver.quit() per concludere la sessione. In ambito di sicurezza, è stata risolta una vulnerabilità identificata come CVE-2024-7971, segnalata dal team di Chromium, che presentava un rischio di sfruttamento nel mondo reale.

A livello di funzionalità, Edge ha smesso di supportare i dispositivi con CPU prive del set di istruzioni SSE3. Questo significa che i dispositivi con processori più datati non riceveranno più aggiornamenti del browser.

Nuove policy ed eliminazione di quelle obsolete

Sono state inoltre introdotte nuove policy per gestire l’accesso al contesto del browser da parte di Copilot, consentendo agli amministratori di configurare il livello di accesso a seconda delle esigenze aziendali. La policy CopilotPageContext regola l'accesso per i profili collegati a Microsoft Entra ID, mentre la policy CopilotCDPPageContext gestisce l'accesso al contesto per i profili con protezione dei dati aziendali.

Una funzione precedentemente disponibile, denominata "web seguibile", è stata deprecata per migliorare l’esperienza d’uso. Contestualmente, anche la policy EdgeFollowEnabled è stata dismessa. Inoltre, la policy EnforceLocalAnchorConstraintsEnabled, precedentemente considerata obsoleta, è stata definitivamente eliminata. Questa politica serviva come misura temporanea per gestire eventuali problemi con i vincoli sui certificati.

Infine, Microsoft ha migliorato la sicurezza dei download su siti HTTP, introducendo avvisi per segnalare eventuali rischi legati ai contenuti scaricati da queste fonti. La policy ShowDownloadsInsecureWarningsEnabled consente agli amministratori di attivare o disattivare questi avvisi. Anche la barra laterale di Edge è stata aggiornata, con modifiche al suo punto di accesso e alla gestione del suo avvio automatico su dispositivi Windows 10.