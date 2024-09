Microsoft e Inflection: l'acquisizione passa senza indagine dell'UE

La Commissione Europea ha comunicato di non procedere con un'indagine riguardante l'acquisizione, da parte di Microsoft, di gran parte del team e dei fondatori della startup di intelligenza artificiale Inflection. L'accordo prevede che i co-fondatori di Inflection, Mustafa Suleyman e Karen Simonyan, insieme a circa 70 dipendenti, entrino a far parte di una nuova divisione dedicata all'intelligenza artificiale all'interno della multinazionale tecnologica.

Inizialmente, alcuni Stati membri dell'Unione Europea avevano espresso preoccupazioni in merito alla possibile alterazione della concorrenza nel settore dell'IA, segnalando la questione alla Commissione. Tuttavia, i sette Paesi che avevano sollevato dubbi hanno successivamente deciso di ritirare le loro richieste. Questo ha portato la Commissione a non proseguire con l'apertura di un'indagine formale sul caso.

Pur non avviando un'indagine, la Commissione Europea ha comunque sottolineato che l'operazione in questione costituisce un cambiamento significativo nel mercato dell'intelligenza artificiale e rappresenta una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento UE sulle fusioni. Tale osservazione evidenzia l'importanza dell'accordo nel panorama competitivo dell'IA.

Microsoft sostiene che quest'operazione rafforzerà la competizione nel settore

Microsoft ha accolto positivamente la decisione della Commissione, dichiarando che l'acquisizione di talenti non dovrebbe essere considerata alla stregua di una fusione vera e propria, ma piuttosto come un'azione destinata a rafforzare la competizione nel settore.

Anche l'Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito (CMA) ha dato il via libera all'operazione, dopo aver raccolto informazioni non solo da Microsoft e Inflection, ma anche da altri operatori del mercato.

L'accordo tra Microsoft e Inflection rappresenta un passo significativo per la multinazionale americana, che mira a espandere ulteriormente le proprie attività nel campo dell'intelligenza artificiale. Questo permetterà all'azienda di offrire una gamma più vasta di prodotti e servizi basati su tecnologie innovative, rafforzando così la sua posizione nel mercato globale dell'IA.