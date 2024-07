Microsoft Designer permetterà di creare inviti AI personalizzati

Nelle ultime settimane, Microsoft Designer ha aggiunto nuove funzionalità, come ad esempio i formati ritratto e paesaggio. Recentemente, la società di Redmdon ha rivelato che Designer ora offre agli utenti la possibilità di creare inviti personalizzati con l'aiuto delle sue funzionalità AI. In un post sul blog di Microsoft 365 Insider, la società ha dichiarato: “Inserisci semplicemente l'occasione, la data, l'ora, il luogo e qualsiasi altro dettaglio rilevante e gli inviti genereranno un design verticale personalizzato perfetto per la condivisione sui dispositivi mobili. I dettagli dell'evento vengono sovrapposti alle opere d'arte generate dall'intelligenza artificiale come testo modificabile, creando un aspetto coerente facile da perfezionare e creare da solo”.

Microsoft Designer: come creare un invito personalizzato tramite AI

Per lanciare la nuova funzionalità, gli utenti possono accedere a Microsoft Designer e cliccare sulla sezione Inviti. La scheda Esplora idee mostrerà una serie di design predefiniti tra cui scegliere. Gli utenti possono sceglierne uno e quindi apportare le modifiche necessarie per il proprio invito. È anche possibile digitare suggerimenti di testo nella casella Descrizione della sezione per consentire al modello AI di creare un invito personalizzato. A questo punto basterà digitare il prompt di testo che descrive l'occasione dell’invito, come un compleanno o un anniversario. Naturalmente, si dovrà anche indicare la data, l'ora e il luogo dell'evento. Fatto ciò, basterà cliccare sul pulsante Genera. A questo punto Microsoft Designer creerà una serie di progetti di invito. È possibile sceglierne uno o apportare modifiche al messaggio di testo per riprovare. Una volta ottenuto l’invito, se si è soddisfatti, si può cliccare sul pulsante Scarica, in modo da salvarlo.

Nelle ultime settimane, Microsoft Designer ha aggiunto funzionalità che consentono agli utenti di creare biglietti di auguri e adesivi. La piattaforma ha anche aggiunto un modo per "ridisegnare" le immagini in nuovi modi. Inoltre, è stato inclusa la possibilità di creare una cornice per un'immagine o un collage di foto.