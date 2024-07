Microsoft Designer permetterà di creare biglietti di auguri AI

Negli ultimi tempi l’azienda di Redmond ha aggiunto diverse funzionalità AI all’app Microsoft Designer. Ad esempio, gli utenti possono digitare prompt di testo per creare opere d'arte e grafica creati dall'intelligenza artificiale. Oggi, la società ha rivelato di aver aggiunto un’ulteriore funzionalità in Designer specifica per creare biglietti di auguri generati dall’AI. In un post sul sito Microsoft 365 Insider ha dichiarato: “Greeting Cards è uno strumento veloce e intuitivo che trasforma la tua descrizione testuale in un biglietto di auguri personalizzato su misura per il tuo stile e messaggio unici. La parte anteriore della carta presenta un design generato dall'intelligenza artificiale ispirato alla tua descrizione. L'interno include un messaggio modificabile per quel tocco personale in più”.

Microsoft Designer: come funziona Greeting Cards

Quando gli utenti accedono a Microsoft Designer con il proprio account Microsoft, troveranno la nuova sezione Greeting Cards. In primis possono scegliere di controllare la scheda Esplora idee per vedere se esiste già un biglietto di auguri che può piacere. In questo caso caso, possono semplicemente apportare alcune modifiche al messaggio di testo per personalizzare il proprio biglietto. In alternativa, è possibile digitare semplicemente la propria richiesta di testo nella casella Descrizione che si trova nella sezione Greeting Cards. Fatto ciò, si dovrà cliccare sul pulsante Generate e vedere quattro diversi progetti AI basati su tale richiesta.

Gli utenti possono scegliere tra i risultati scelti o riscrivere il messaggio nel caso in cui nessuno di questi dovesse fare al caso proprio. Tutti i disegni vengono salvati automaticamente nella scheda Le mie creazioni. Ciò permetterà agli utenti di recuperarli facilmente, per riutilizzarli in un secondo momento.

Quando si sceglie il design del proprio biglietto d'auguri preferito, per inserire il messaggio all'interno del biglietto è possibile cliccare su di esso e selezionare Modifica testo. Successivamente, bisognerà cliccare sul pulsante Sembra buono (Looks Good) e, infine, fare clic sull'opzione Download. Il bigliettino d’auguri viene salvata sul proprio dispositivo come file PNG verticale, formato adatto per i dispositivi mobili. Attualmente, Microsoft offre tale funzionalità AI soltanto in inglese. Tuttavia, nei prossimi mesi dovrebbe anche essere rilasciato il supporto per altre lingue, italiano compreso.