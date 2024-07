Microsoft Designer introduce i nuovi formati ritratto e paesaggio

Microsoft Designer è uno strumento di progettazione grafica basato sull'intelligenza artificiale che consente di creare immagini e grafica straordinarie per varie piattaforme. Con Designer è possibile generare post sui social media, inviti, cartoline digitali, loghi, banner di siti web e altro ancora di qualità professionale. Recentemente, l’azienda di Redmond ha deciso di rendere disponibili tutte le funzionalità di Designer gratis per tutti. In passato, uno dei principali limiti di Microsoft Designer riguardava la dimensione delle immagini create. Fino a poco tempo fa, consentiva agli utenti solo di creare immagini in formato quadrato (1024 x 1024). Anche se il formato quadrato può soddisfare diverse esigenze, gli utenti chiedevano più opzioni di dimensione. Come rivelato dal Director of Product for Microsoft Designer, Derek Johnson, su X, l’azienda ha ora aggiunto il supporto per altre due formati. Si tratta di ritratto (1024 x 1792) e paesaggio (1792 x 1024).

Microsoft Designer: le novità di Frame Image e Collage Creator

Con le nuove opzioni Microsoft Designer sarà ancora più utile. Gli utenti potranno infatti creare sfondi per il desktop, immagini per presentazioni PowerPoint e altro ancora. Recentemente, Microsoft ha annunciato due nuovissime funzionalità per Microsoft Designer. Innanzitutto, il nuovo strumento Frame Image può aggiungere una cornice personalizzata generata dall’intelligenza artificiale a qualsiasi immagine. In secondo luogo, la nuova funzionalità Collage Creator consente di aggiungere fino a dieci foto e Designer le sistemerà in modo intelligente in un layout ordinato e le racchiuderà in una cornice progettata su misura. Entrambe le funzionalità sono già disponibili sul sito web Microsoft Designer (in inglese) per chiunque disponga di un account Microsoft.

Oltre ad aggiungere nuove funzionalità a Designer, l’azienda di Redmond sta anche integrando nei suoi prodotti e servizi. Ad aprile, Microsoft ha annunciato l'integrazione di Designer nell'app Foto di Windows. Ciò consente agli utenti di modificare le proprie foto in Designer con un solo clic. A maggio Designer è stato integrato direttamente nelle chat e nei canali di Teams, consentendo agli utenti di creare immagini durante le sessioni di chat di lavoro.