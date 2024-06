Microsoft Designer rilascia Frame Image e Collage Creator

Microsoft Designer ha recentemente aggiunto una nuova funzionalità chiamata Restyle Image che può modificare lo stile di una foto o di un'altra immagine artistica. Nelle scorse ore, la società ha annunciato due nuove funzionalità correlate che verranno aggiunte a Designer che dovrebbero aiutare gli utenti a dare un tocco in più alle foto. In un post sul sito Microsoft 365 Insider, la società ha rivelato di aver aggiunto Frame Image a Designer. Come riportato in un post del blog: “Carica semplicemente la tua foto, descrivi il tema o gli elementi della cornice e aggiungi uno stile opzionale come acquerello, doodle art, neon art e schizzo a matita. Designer creerà una splendida cornice che completa e migliora la tua immagine”.

Microsoft Designer: come funziona l’AI di Frame Image

Quando si avvia Microsoft Designer, si può quindi accedere all'opzione Frame Image e selezionare "Modifica con AI", seguito da "Frame Image". In seguito, cliccare sull'icona Image, e poi Aggiungi immagine. A questo punto scegliere la foto che si desidera inserire nella cornice e quindi fare clic sull'opzione Seleziona. Fatto ciò, dovrebbero apparire due schede sulla pagina. La prima è Elements, che consente di specificare un tema per la cornice. L'altra è Stile che consente di scegliere lo stile artistico per la cornice. Gli utenti possono anche digitare prompt di testo per specificare ulteriormente cosa desiderano vedere. Infine, basta semplicemente cliccare sul pulsante Genera per visualizzare una serie di opzioni diverse per la cornice. Scelta la cornice desiderata, premere il pulsante Scarica oppure cliccare sul pulsante Modifica per apportare ulteriori modifiche.

Esiste una variante della nuova funzionalità Frame Image chiamata Collage Creator. In questo caso gli utenti possono selezionare fino a 10 foto. Queste verranno poi raggruppate insieme dall’AI in modo da poter inserire quella determinata raccolta all'interno della cornice dell'immagine AI personalizzata. Infine, Microsoft Designer permette anche di controllare diversi layout di collage, comprese le visualizzazioni orizzontale e verticale. Al momento, sia Frame Image che Collage Creator sono disponibili in inglese in Microsoft Designer. Altre lingue verranno aggiunte nel prossimo futuro.