Microsoft CBL-Mariner 2.0: arrivato PipeWire

Il team di coder Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento di CBL-Mariner 2.0, ovvero la distribuzione Linux sviluppata dall'azienda statunitense e dedicata alla vasta pletora di servizi della piattaforma cloud Azure. CBL-Mariner 2.0.20230126-2.0 implementa diverse novità interessanti che consentono di migliorare concretamente le funzionalità integrate nel sistema e la relativa UX (User Experience) generale del progetto. Ad esempio sono stati introdotti svariati pacchetti come: SDL2, ALSA, GStreamer Plug-ins, PipeWire, PulseAudio. Si tratta di librerie e software dedicati alla gestione audio del sistema. Quello più interessante è sicuramente PipeWire.

PipeWire è un'interfaccia unificata che da l'accesso all'utente alle sorgenti audio presenti nella distribuzione e permette di condividere, reindirizzare e manipolare i diversi flussi multimediali degli applicativi in esecuzione. Si tratta per la precisione del server audio di riferimento per tutte le principali distribuzioni Linux e sta via via soppiattando lo storico PulseAudio. Nel dettaglio PipeWire è stato progetto per interfacciarsi senza problemi anche con tutti quei programmi scritti per funzionare unicamente con altri audio processing system presenti come il già citato PulseAudio oppure con JACK o ALSA.

L'insieme di questi pacchetti consente a CBL-Mariner 2.0 di interfacciarsi con una vastissima pletora di periferiche e configurazioni hardware/software per eseguire l'amministrazione dei flussi audio di varia tipologia. Tale set di feature risulta molto utile in ambito cloud magari per amministrare applicativi e servizi di videocall e progetti che prevedono appunto la gestione dei flussi audio o che comune implicano l'interfacciamento con delle periferiche audio connesse al sistema.

CBL-Mariner 2.0 integra inoltre una serie di update dei pacchetti "core", dunque in tale build è possibile reperire anche le ultime versioni di: Golang, il noto linguaggio di programmazione sviluppato da Google, TensorFlow, famosa libreria software open source per dedicata al machine learningg, systemd, il gestore dei demoni implementato dalla maggior parte delle distribuzioni, ed il kernel Linux 5.15 LTS (Long Term Support).