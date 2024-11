Microsoft Autofill per Chrome verrà ritirata a dicembre 2024

Microsoft Autofill è un tool che consente agli utenti di compilare automaticamente password, indirizzi e informazioni di pagamento sui siti che visitano. Integrato nel browser Microsoft Edge, questo strumento permette di compilare facilmente elementi comunemente ripetuti sui siti web. Per offrire la stessa esperienza agli utenti di Google Chrome, nel 2021 l’azienda ha rilasciato la sua estensione Autofill nel Chrome Web Store. Simile all'esperienza su Edge, l'estensione su Chrome ha consentito agli utenti del browser di Google di salvare le proprie password, indirizzi e informazioni di pagamento e di compilarli automaticamente nei siti che visitano. Poiché Autofill utilizza un account Microsoft, i dettagli salvati possono essere utilizzati su Windows, macOS, Android e iOS. Tuttavia, di recente Redmond ha annunciato che ritirerà l'estensione Microsoft Autofill per Chrome il 14 dicembre 2024. Inoltre, dal 14 novembre è stato disabilitato il salvataggio di nuove informazioni o la modifica di quelle esistenti.

Microsoft Autofill per Chrome: le informazioni di pagamento non verranno salvate

Dopo il 14 dicembre, gli utenti che usavano Microsoft Autofill per Chrome hanno due possibilità. La prima è usare il browser Edge e ritrovare subito i dati per il riempimento automatico tramite l’account Microsoft. La seconda è quella di esportare tali dati e importarli in un altro browser. Ad esempio, per continuare a utilizzare Chrome con questi dati, bisognerà esportare i dati di riempimento automatico da Edge e importare il file CSV nel Google Password Manager di Chrome.

L’azienda di Redmond ha osservato che le informazioni di pagamento salvate in Microsoft Autofill per Chrome non saranno disponibili nell'account, poiché sono archiviate localmente nell'estensione. Microsoft ha rilasciato un comunicato in merito al ritiro dell'estensione Autofill Chrome. Come ricorda la società statunitense nel suo blog: "Esaminiamo regolarmente le nostre offerte per assicurarci di offrire le esperienze di valore più elevato per i nostri utenti. Come parte di questo processo di revisione, stiamo ritirando questa estensione per semplificare al meglio le nostre offerte". Questa modifica interesserà oltre 100.000 utenti. Microsoft avrebbe dovuto fornire una tempistica più ampia per permettere agli utenti di migrare verso soluzioni alternative. Invece di paralizzare la funzionalità dell'estensione con un preavviso di soli 30 giorni, sarebbe stato preferibile un piano di ritiro più graduale.