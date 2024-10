Microsoft 365: Teams riceverà nuovi miglioramenti nella ricerca

Il sito della Microsoft 365 Roadmap ha recentemente introdotto nuovi aggiornamenti. Come al solito, alcune delle voci più interessanti riguardano gli utenti di Microsoft Teams. Una di queste afferma che, a novembre, gli utenti che usano le piattaforme desktop e Mac otterranno alcuni miglioramenti in termini di ricerca. Come riporta il sito di Microsoft: “ora puoi cercare contenuti correlati a persone specifiche. Inizia digitando il nome della persona interessata nella barra di ricerca e seleziona il filtro per restringere i risultati della ricerca e ottenere suggerimenti di contenuti pertinenti”. A novembre, la versione desktop di Teams avrà un'altra nuova funzionalità, pensata per aiutare gli utenti a imparare a pronunciare i nomi degli altri utenti. Questa funzionalità verrà aggiunta in seguito anche ad Outlook.

Sempre a novembre, le piattaforme desktop e Mac di Teams otterranno alcune funzionalità di sicurezza aggiuntive. Secondo la Microsoft 365 Roadmap: “Identifica se un utente esterno sta impersonando un marchio comunemente preso di mira da attacchi di phishing, durante il contatto iniziale con un utente aziendale tramite messaggi di Teams”. A gennaio 2025, tutte le piattaforme Teams riceveranno un'altra funzionalità relativa alla sicurezza per gli organizzatori, riguardante l’aggiunta di partecipanti esterni alle riunioni. Questa funzionalità consente di inviare un codice di accesso monouso all'indirizzo e-mail del partecipante esterno. L’utente potrà poi utilizzarlo durante una fase di verifica quando si unisce a una riunione Teams.

Microsoft 365: le novità per gli utenti di Outlook

La roadmap ha anche introdotto alcune nuove voci per Outlook. A novembre, le app mobili di Outlook riceveranno due nuove funzionalità. Una aiuterà con le ricevute nelle e-mail. Come riportato sul sito ufficiale: “ora potrai richiedere sia le ricevute di consegna che quelle di lettura mentre scrivi un'e-mail in Outlook per iOS e Android. Sarai anche in grado di rispondere facilmente alle richieste di ricevute di lettura nelle e-mail che ricevi e di impostare le preferenze per le future ricevute di lettura”.

Infine, l'altra nuova funzionalità mobile di Outlook è dedicata gli utenti di Copilot Business Chat. Come riportato dall’azienda di Redmond: “in Outlook per iOS e Android, presto potrai scegliere se Microsoft 365 Copilot Business Chat utilizza Microsoft 365 Graph (lavoro) o Web grounding tramite un interruttore Lavoro/Web all'interno dell'interfaccia della chat, proprio come puoi fare su microsoft365.com/chat. Web grounding sarà disponibile per tutti i clienti commerciali di Microsoft 365, mentre Graph grounding richiederà una licenza Copilot per Microsoft 365”.