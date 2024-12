Microsoft 365: rimossa funzionalità My Day dal piano Enterprise

Microsoft ha annunciato che ritirerà la funzionalità My Day in Microsoft 365 mentre si muove verso un'esperienza AI-first. La modifica interesserà gli utenti dell'app Microsoft 365 Enterprise ed entrerà in vigore a partire da gennaio 2025. La funzionalità My Day è attualmente disponibile nell'app Microsoft 365 per gli utenti Enterprise, è accessibile tramite l'icona del calendario nell'angolo in alto a destra dell'app. Quando viene premuta, l’utente può visualizzare il calendario con gli elementi giornalieri. Inoltre, è presente anche un’altra scheda per vedere gli elementi dell'elenco delle cose da fare. Microsoft non ha detto esattamente come sarà l'app in futuro, spiegando solo che "l'app Microsoft 365 diventerà la destinazione per Copilot for Work". L’azienda ha affermato che le funzionalità di produttività basate sull'intelligenza artificiale saranno disponibili nella scheda Copilot. Tuttavia, l’azienda non ha specificato se My Day verrà sostituita con qualcos’altro o abbandonata del tutto.

Microsoft 365: nuova modifica interesserà anche gli endpoint web dell’azienda

Questa mossa di Microsoft per rendere l'app AI-first fa parte di un cambiamento più ampio per Microsoft per incorporare l'AI in ogni cosa. In alcuni casi, come già visto con GitHub Copilot, ciò sta consentendo guadagni di produttività. Dall’altro lato, l'integrazione di Copilot in Windows, nel browser Edge e in molte delle sue app mobili sembra un po' ridondante. Oltre all'app Microsoft 365, l’azienda di Redmond ha affermato che la modifica interesserà gli endpoint web tra cui www.m365.cloud.microsoft, www.microsoft365.com e www.office.com. Microsoft anche affermato che la modifica avrà un impatto solo sull'app Microsoft 365 per gli utenti Enterprise e non su altre app che hanno la funzionalità come Outlook, To-do e Calendar.

Come accennato, ad oggi non è ben chiaro cosa avverrà dopo la deprecazione della funzionalità My Day e come Microsoft abbia intenzione di potenziare la sua suite con l’intelligenza artificiale. Per saperne di più sulla modifica in atto è possibile consultare l'annuncio di Microsoft pubblicato su Tech Community.