Microsoft 365: presto scorciatoie da tastiera per cartelle Outlook

A causa della settimana festiva del 4 luglio negli Stati Uniti, la Microsoft 365 Roadmap ha introdotto poche novità rispetto al solito. Tuttavia, ciò non significa che gli annunci pubblicati per le app di produttività di Microsoft siano meno importanti dei precedenti. Ad esempio, in agosto, la nuova app Outlook per Windows e Outlook per il Web riceveranno un aggiornamento che consentirà agli utenti di accedere a una cartella più velocemente. Come riportato sul sito di Microsoft 365: “Quando sono focalizzati sul riquadro delle cartelle, gli utenti possono ora premere CTRL + Y per spostarsi rapidamente in una cartella. Basta premere la prima lettera del nome della cartella per spostare lo stato attivo direttamente su quella cartella”.

Se si utilizza la versione Mac di Outlook, la roadmap elenca un aggiornamento imminente per l'importazione di un determinato tipo di file nell'app: “questa funzionalità aggiunge il supporto per l'importazione di file PST in Outlook per Mac. Il supporto per i file di dati OLM includerà sia l'importazione che l'esportazione dei dati”. Sfortunatamente, la roadmap ricorda che questa funzionalità di Outlook per Mac verrà presentata in anteprima pubblica a febbraio 2025. Il rilascio ufficiale dovrebbe poi avvenire il mese successivo.

Microsoft 365: le novità per Microsoft Teams e Forms

Outlook non sarà l’unica app che otterrà a breve nuovi aggiornamenti. Tutti gli utenti di Microsoft Teams riceveranno infatti una nuova funzionalità ad agosto. Come indicato dall’azienda di Redmond: “Ora, gli organizzatori della riunione possono rendere visibile a tutti i partecipanti alla riunione l'elenco delle stanze per sottogruppi di lavoro e consentire loro di scegliere a quale stanza partecipare. L'abilitazione di questa impostazione nelle stanze per sottogruppi di lavoro consente ai partecipanti di spostarsi liberamente da una stanza all'altra, semplificando il coordinamento delle stanze per sottogruppi di lavoro per gli organizzatori e i partecipanti alla riunione”. Se si partecipa a una riunione Teams in modo anonimo tramite Google Chrome, la Roadmap ricorda che ad agosto verranno introdotti alcuni miglioramenti delle prestazioni. Questi stessi miglioramenti dovrebbero essere disponibili per gli utenti di riunioni anonime per il browser Microsoft Edge a ottobre.

Tutti gli utenti di Microsoft Forms dovrebbero vedere questo miglioramento più avanti nel mese di luglio. Secondo la roadmap: “ora puoi impostare requisiti specifici per le risposte alle domande a testo aperto. Puoi assicurarti che la risposta sia un indirizzo email, un URL, contenga determinate parole chiave, debba essere un numero o un testo, ecc”. Infine, l'app Planner in Teams riceverà una nuova funzionalità entro la fine del mese. Come rivelato da Microsoft: “Stiamo introducendo una nuova visualizzazione consigliata in Planner in Teams per aiutarti a scoprire piani con attività assegnate a te che non hai ancora visualizzato, migliorando l'efficienza della gestione delle attività e fornendo una definizione perfetta delle priorità del carico di lavoro”.