Microsoft 365 Personal: su Amazon una GRANDE offerta per l'abbonamento annuale

Microsoft non ha certo bisogno di presentazioni: una delle aziende più importanti del mondo, che è stata in grado di fornire tecnologia a miliardi di persone, in tutti i modi immaginabili, dai PC fino a dispositivi di vario genere, da hardware a software. chiaramente nel pacchetto dei servizi offerti dal colosso di Redmond c'è anche l'abbonamento annuale personale, che garantisce a chi ne fruisce diverse app importanti e funzioni premium.

Ebbene da oggi su Amazon è comparsa oggi un'offerta molto vantaggiosa, e potrete aggiudicarvi l'abbonamento Microsoft 365 Personal a soli 45,99€, con un 33% di sconto sul prezzo totale e un risparmio di circa 24,00€.

Microsoft 365 Personal: l'abbonamento definitivo

Questo articolo è un abbonamento personale annuale che include potenti app di produttività e sicurezza, funzioni premium, spazio di archiviazione cloud extra e sicurezza avanzata. Se disporrete di questo abbonamento, potrete utilizzarlo fino a un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente, ed è compatibile con PC e Mac, ma anche tablet e smartphone.

Lo spazio di archiviazione che otterrete è di 1 TB di spazio, e gode di protezione ransomware per i vostri file e le vostre foto. Con questo abbonamento Microsoft 365 Personal potrete utilizzare Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Microsoft Editor sempre aggiornate, e anche una sicurezza avanzata con Microsoft Defender. Ancora, videochiamate per tutto il giorno co Microsoft Teams, e Editor video Clipchamp con effetti e filtri premium.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.