Microsoft 365 Insider: arriva Copilot per OneNote su iPad e Mac

Microsoft sta ampliando l'accesso per il suo assistente Copilot AI con la sua app per prendere appunti OneNote ai computer Mac insieme al tablet iPad. Nelle scorse ore, l'azienda ha rivelato che gli utenti commerciali abbonati a Microsoft 365 Insider possono provare questo nuovo supporto fin da subito. In un post sul blog, l'azienda ha dichiarato: “Con Copilot in OneNote per iPad e Mac, puoi gestire le attività in modo più rapido ed efficiente. Copilot è al tuo fianco, integrato in OneNote e in altre app Microsoft 365 che usi ogni giorno. Ti aiuta a liberare la potenza dell'intelligenza artificiale per generare maggiore produttività, più creatività e competenze migliorate”.

Gli utenti con un account commerciale Microsoft 365 Insider possono effettuare l'accesso e quindi avviare un blocco note OneNote su Mac o iPad. Questi Dovrebbero vedere un nuovo pulsante Copilot quando toccano o fanno clic sulla scheda Home di OneNote. L’azienda afferma che il supporto Copilot in OneNote include funzionalità come la creazione di riepiloghi delle note della riunione, la generazione di un elenco di argomenti per un evento o una riunione imminente o la richiesta a Copilot di trovare nomi per una nuova azienda startup.

Microsoft 365 Insider: segnalati due problemi noti per Copilot su OneNote

Microsoft segnala un paio di problemi che gli utenti di OneNote per Mac e iPad dovrebbero conoscere sul nuovo supporto Copilot. In primis, la funzionalità di input vocale per Copilot in OneNote non è attualmente disponibile su iPad (a breve arriverà una correzione). Inoltre, Copilot attualmente ha contesto solo su sezioni e pagine. Il contesto del notebook dovrebbe presto. Gli utenti commerciali di Microsoft 356 Insider Beta possono ottenere questo aggiornamento per OneNote per Mac con versione 16.90 (Build 24101387) o successiva e con OneNote per iPad con versione 16.90 (Build 24100817) o successiva. Gli utenti consumer di Microsoft Copilot Pro non possono ancora aggiungere questa funzionalità. Tuttavia, Microsoft afferma che sarà inclusa per queste persone nel prossimo futuro. Ad oggi non è chiaro quando tale aggiornamento sarà disponibile a livello generale.