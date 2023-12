MicroSD Kingston da 128GB con adattatore incluso a 10,99: OFFERTA PAZZESCA

Il modello Canvas Select Plus di Kingston fa parte delle linee di MicroSD, progettate per offrire prestazioni affidabili ed elevate capacità di archiviazione. Con una capacità di memoria di 128 GB, questa scheda è ideale per coloro che necessitano di uno spazio di archiviazione aggiuntivo per dispositivi Android, come smartphone, tablet, fotocamere e altri dispositivi compatibili.

La Canvas Select Plus di Kingston vanta una velocità UHS-I di Classe 10, raggiungendo fino a 100 MB/s di velocità di lettura, garantendo un rapido trasferimento di dati e un'esperienza utente fluida. Questa scheda è ottimizzata per l'utilizzo con dispositivi Android, offrendo un'elevata compatibilità e prestazioni ottimali per applicazioni, foto, video e altro ancora.

La resistenza di questa micro SD è un punto di forza. Fornisce grande affidabilità e durata nel tempo. Inoltre, la Canvas Select Plus è disponibile in nero, garantendo un aspetto discreto e adattabile a diversi dispositivi.

La capacità massima offerta da questa linea di micro SD è di 512 GB, offrendo così una soluzione flessibile per chi ha esigenze di archiviazione sempre crescenti. La compatibilità della scheda include gli standard UHS-I, U1, V10, A1 per le varianti da 32 GB a 128 GB, mentre per le versioni da 256 GB a 512 GB, la compatibilità si estende a UHS-I, U3, V30, A1.

Grandissima offerta presente oggi su Amazon sulla MicroSD di Kingston da 128GB (con adattatore incluso): 39% di sconto e prezzo finale di soli 10,99€.