MICRO SD SanDisk da 64GB in PROMOZIONE: Sconto Outlet

SanDisk è un'azienda che produce dispositivi di archiviazione dati, come schede di memoria, unità flash, SSD e hard disk. Oggi su Amazon la Micro SD di SanDisk è in sconto del 12% per un prezzo finale di 103€.

Micro SD da 64GB in sconto su Amazon: SanDisk regala!

La SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B è una scheda di memoria di alta qualità progettata per la registrazione di video 4K. La scheda offre velocità di lettura fino a 1700 MB/s e velocità di scrittura fino a 1400 MB/s, garantendo prestazioni sostenibili anche nelle riprese più impegnative.

La scheda è realizzata in materiale robusto e resistente agli urti, per garantire la massima affidabilità anche in condizioni difficili. Inoltre, è dotata di protezione contro l'acqua, la polvere e l'alta temperatura, per poter essere utilizzata in qualsiasi ambiente.

Tra le caratteristiche principali: velocità di lettura fino a 1700 MB/,s velocità di scrittura fino a 1400 MB/s, ideale per la registrazione di video 4K resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e all'alta temperatura.

Ricapitolando, dunque: la SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B è una scheda di memoria di alta qualità che offre prestazioni eccellenti per la registrazione di video 4K. La scheda è robusta e affidabile, e può essere utilizzata in qualsiasi ambiente. È la scelta ideale per i professionisti e gli appassionati che cercano una scheda di memoria che possa soddisfare le loro esigenze più esigenti.

Oggi su Amazon viene applicato uno sconto del 12% sulla scheda Micro SD di SanDisk che viene dunque proposta ad un costo finale di 103€.

