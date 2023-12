Micro SD Samsung da 256GB a PREZZO PROMO su Amazon

Una scheda micro SD è un tipo di memoria flash che viene utilizzata per memorizzare dati in dispositivi portatili; oggi la micro SD Samsung da 256GB è in sconto su Amazon del 37% e venduta al costo finale di 21,99€.

Micro SD Samsung da 256GB a 21,99€

La micro SD Samsung EVO Select è un'affidabile e versatile soluzione di archiviazione progettata per soddisfare le esigenze di utenti di smartphone Android, telecamere, droni, action camera e altri dispositivi compatibili con lo slot microSD. Con una capacità di memoria di 256 GB, questa micro SD offre ampio spazio per conservare foto, video, documenti e altro ancora.

Grazie alla sua velocità di lettura ultraveloce fino a 130 MB/s, la microSD Samsung EVO Select garantisce prestazioni elevate; ideale per catturare video ad alta risoluzione ed eseguire applicazioni intensive su smartphone, tablet e PC. La tecnologia UHS-I grado 3 assicura un trasferimento dati rapido e efficiente.

La microSD è dotata di sei livelli di protezione, garantendo che i tuoi dati siano al sicuro da acqua, temperature estreme, raggi X, campi magnetici, cadute e usura. Questo la rende una scelta affidabile per situazioni e ambienti vari.

Incluso nell'acquisto, c'è un adattatore SD che amplia la compatibilità della microSD con una vasta gamma di dispositivi dotati di slot SD. Questo adattatore consente di utilizzare la microSD non solo nei dispositivi con slot microSD, ma anche in fotocamere digitali, laptop e altri dispositivi che supportano schede di memoria SD.

Oggi, su Amazon, grazie al mega sconto del 37% è possibile acquistare la micro SD Samsung da 256GB per un prezzo d'acquisto finale di 21,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.