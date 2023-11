Micro SD da 64GB con adattatore in MEGA OFFERTA per il Black Friday di Amazon

Una microSD è una piccola scheda di memoria utilizzata per espandere la capacità di archiviazione di alcuni dispositivi. Oggi su Amazon, la Micro SD da 64GB è scontata del 22% e viene proposta al prezzo finale di 17,99€.

Espandi la capacità d'archiviazione dei tuoi device con la Micro SD da 64GB in promozione

Le schede SanDisk rappresentano delle soluzioni affidabili e ad alte prestazioni per espandere la capacità di archiviazione di smartphone e tablet Android. Con una notevole capacità fino a 1 TB, queste schede consentono di catturare e archiviare un numero straordinario di ore di filmati in Full HD, fornendo uno spazio ampio e flessibile per video, foto, musica, film e altri tipi di file.

Con velocità di trasferimento fino a 140 MB/s, queste schede SanDisk Ultra permettono di trasferire fino a 1.000 foto in un solo minuto, assicurando una gestione veloce e efficiente dei tuoi contenuti multimediali. La classe A1 ottimizza la scheda per le app, offrendo avvii più rapidi e prestazioni ottimali per un'esperienza senza intoppi con il tuo smartphone.

L'app SanDisk Memory Zone disponibile sul Google Play Store semplifica la gestione dei file, consentendo di visualizzare, accedere e creare copie di riserva di tutti i dati presenti nella memoria del telefono in un'unica posizione. Inoltre, l'app può trasferire automaticamente i file dal dispositivo alla scheda di memoria, liberando prezioso spazio.

Per una trasmissione rapida di file di grandi dimensioni o in grandi quantità, le schede SanDisk Ultra sono compatibili con il lettore MobileMate USB 3.0, offrendo un'opzione pratica e veloce per gli utenti che necessitano di trasferimenti frequenti o di gestire contenuti di grandi dimensioni.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 22% sulla Micro SD SanDisk per un costo finale di 17,99€.

