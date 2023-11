Micro SD da 128GB A MENO DI 20€: Black Friday FOLLE

Le schede microSD Lexar offrono un'alta velocità di trasferimento, con letture fino a 100MB/s e scritture fino a 30MB/s. Queste schede sono ideali per il trasferimento senza problemi di foto di alta qualità e video 4K UHD. Il formato exFAT garantisce la massima compatibilità.

Dotate di ampia applicazione, le schede di memoria Lexar sono altamente compatibili con una varietà di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, droni, action cameras, DSLR e videocamere Full HD. La versatilità di utilizzo le rende adatte a una vasta gamma di esigenze di archiviazione.

Costruite per durare, le schede microSDXC Lexar garantiscono affidabilità in diverse condizioni. Resistenti a temperature estreme, urti, vibrazioni e raggi X, sono progettate per proteggere i tuoi dati preziosi.

Grazie alla classe di prestazioni A1, queste schede consentono di caricare le app più velocemente. Questa caratteristica non solo migliora le prestazioni, ma contribuisce anche a risparmiare la memoria di archiviazione su smartphone e tablet. Tutti i prodotti Lexar sono soggetti a rigorosi test nei Lexar Quality Labs, con oltre 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità. Con le schede Lexar, puoi essere certo di avere un partner affidabile per la tua archiviazione digitale.

Oggi su Amazon, in occasione del Black Friday 2023, la Micro SD Lexar è in sconto del 17% e con prezzo finale di 19,59€.