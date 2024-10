Mica arriverà finalmente su Firefox su Windows 11

Fino a poco tempo fa, l'unico modo per ottenere un browser con supporto per l’effetto Mica era usare il predefinito Microsoft Edge. Non molto tempo fa, Google ha deciso di fare un regalo ai propri utenti e di aggiungere il supporto Mica a Chrome. Ciò ha dato al browser più popolare al mondo un aspetto migliore su Windows 11. Adesso, sembra proprio che Firefox seguirà le orme di Chrome. Alcuni utenti su Reddit hanno notato che i recenti aggiornamenti di Firefox Nightly hanno introdotto configurazioni che consentono di attivare l’effetto Mica (Mica alt, per essere precisi) sulla barra superiore (tab strip). L'implementazione è nelle fasi iniziali e necessita di alcuni miglioramenti extra, come il supporto Mica per le schede verticali. Inoltre, non ci sono effetti fantasiosi nei menu contestuali e in altre parti del browser.

Mica: come attivare l’effetto sul browser Firefox

Gli utenti possono provare Mica su Firefox, in modo semplice. In primis bisogna scarica Firefox Nightly dal sito web ufficiale. Tuttavia, è necessario considerare che le build Nightly sono instabili e possono bloccarsi o generare bug. A questo punto basta accedere alla pagina about:config (dalla barra degli indirizzi). Digitare poi widget.windows.mica nella barra di ricerca e cliccare sul pulsante con due frecce opposte. In seguito, digitare quindi browser.theme.native-theme e cliccare sullo stesso pulsante con le frecce. Fare lo stesso con browser.tabs.allow_transparent_browser e poi riavviare il browser.

Vale anche la pena notare che il Mica material dipende molto dallo sfondo del desktop. Mica ha un aspetto migliore con sfondi dai colori vividi e ricchi. Inoltre, se non si vede il risultato immediato anche dopo aver cambiato lo sfondo del desktop, basterà passare al tema di sistema—auto. Nei prossimi aggiornamenti del browser, l’azienda dovrebbe correggere e migliorare la sua implementazione Mica. Tuttavia, ad oggi non è chiaro quando ciò avverrà.