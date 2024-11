Metti in fuorigioco il telemarketing con questo strumento innovativo

Le conseguenze del telemarketing, vale a dire chiamate indesiderate e messaggi spam a ogni ora del giorno, rovinano le giornate di tante persone. E tutto questo, nella maggior parte dei casi, accade nell'indifferenza di media e istituzioni, lasciando gli utenti in balia di questo o quell'altro centralino.

Per risolvere una volta per tutte il problema, vi consigliamo di provare Incogni. Si tratta di uno strumento innovativo, in grado di eliminare i dati personali di ciascun utente dal web. In questo modo, le aziende che vendono le informazioni private delle persone si ritrovano all'improvviso con un pugno di mosche in mano, mentre gli utenti possono tornare finalmente a respirare.

In occasione del Black Friday, il piano annuale di Incogni è in offerta a 5,87 euro invece di 14,99 euro, grazie al 58% di sconto offerto dal codice promo BFCM24. La promozione prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come bloccare il telemarketing con Incogni

Il funzionamento di Incogni è piuttosto semplice. Una volta che ci si iscrive al servizio, il tool realizzato dal team di Surfshark si mette alla ricerca di un'eventuale corrispondenza tra i dati in suo possesso e quelli presenti nei database dei data broker. Chi sono i data broker? Sono azienda che raccolgono, conservano e poi vendono i dati che gli utenti cedono involontariamente quando navigano in Internet.

Dopo aver rivelato una corrispondenza, si mette in contatto direttamente con i data broker in questione richiedendo la rimozione delle informazioni per conto dell'utente. A questo punto i broker di dati non possono far altro che cancellare i dati personali dell'utente, onde evitare una sanzione dagli enti preposti.

Il piano annuale di Incogni è in offerta a 5,87 euro anziché 14,99 euro per un anno. Per ottenere il 58% di sconto usa il codice BFCM24 nel campo dedicato.

