Metti al sicuro i tuoi file più importanti con il cloud storage di InternXT

Le foto delle vacanze e dei momenti più importanti della tua vita, così come i documenti di lavoro o quelli con i dati personali (scansioni della carta d’identità, estratti conto bancari, eccetera) dove sono conservati? Per averli sempre a disposizione sono probabilmente su qualche cartella nel disco fisso del PC che, senza un sistema di protezione efficace, sono potenzialmente a rischio di essere rubati e utilizzati dagli hacker. Per risolvere il problema della sicurezza è possibile valutare il ricorso a una piattaforma di cloud storage. In modo particolare InternXT unisce sicurezza elevata con tanto spazio a disposizione. Ora i piani InternXT sono in promozione con lo sconto dell’85%.

Come InternXT mette al sicuro i tuoi dati

Una volta effettuato l’accesso a InternXT è possibile caricare, anche grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva, tutti i propri file in un archivio in cloud. In questo modo si ha sempre accesso a questi file (sia dal proprio PC di casa che dallo smartphone che, eventualmente, da un altro device quando si ha bisogno di aprire quello specifico documento). Il tutto con la massima libertà e flessibilità e, soprattutto, sicurezza.

Con InternXT, infatti, i file vengono crittografati e frammentati prima di essere salvati su diversi server decentralizzati. In questo modo a parte il proprietario dei file nessuno, neanche InternXT, è in grado di accedere a quei file. Solo il proprietario, infatti, ha la chiave per aprire i file crittografati.

Un servizio così interessante, valido e affidabile è disponibile in abbonamento con diversi piani individuali (da 200 GB, 2 TB, 5 TB e 10 TB) o con accesso a vita (piano da 2 TB o 5 TB) ciascuno in promozione con uno sconto dell’85%. Un’offerta valida e importante per risolvere definitivamente il problema della sicurezza e salvare e conservare i propri file nel posto migliore possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.