Metti al polso un vero e proprio assistente digitale con questo clone dell'Apple Watch

Metti al polso un vero e proprio assistente digitale con questo interessantissimo device, che somiglia tanto a un Apple Watch 7. Bello a vedersi ma anche ricchissimo di utili funzioni, lo trovi in questo momento su Amazon a soli 34€. Blackview Smartwatch è dotato di una batteria da 230 mAh con ricarica rapida: con 2 - 3 ore di ricarica è possibile utilizzarlo per 7 - 10 giorni e in standby 25 - 30 giorni.

Blackview R3 Pro, come l'Apple Watch?

Lo smartwatch Blackview R3 Pro ha un design pulito e moderno che combina estetica e tecnologia per offrire un display da 1.69" full touch TFT screen, con una profondità di colore incredibile e una chiarezza eccezionale. È costruito con materiali di buona fattura, ed è perfino impermeabile. E' compatibile con device con Android 5.0 o successivo, iOS 9.0 o successivo e Harmony 2.0.0. Ti basta dunque indossarlo, abbinarlo al tuo smartphone e il gioco è fatto.

Gestisci velocemente notifiche, avvisi e promemoria, inclusi i dettagli delle chiamate in arrivo: tutto al colpo d’occhio. Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram e Twitter, con lo smartwatch Harley non perderai mai più nulla di importante. Questo dispositivo supporta inoltre altre funzioni, previsioni del tempo, controllo remoto mobile per scattare foto, pedometro, registro degli esercizi, monitoraggio del sonno, allenamento della respirazione, salute delle donne, ecc.

Dulcis in fundo, lo smartwatch è dotato di un nuovo e migliorato sensore ottico che monitora in modo intelligente la frequenza cardiaca durante il giorno e supporta la misurazione dell'ossigeno nel sangue su richiesta. È anche in grado di registrare il vostro consumo energetico giornaliero e l'esercizio fisico, permettendovi di conoscere la vostra forma fisica e l'intensità dell'esercizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.