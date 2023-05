METROID DREAD per Nintendo SWITCH ad un prezzo FOLLE su Ebay

Metroid Dread è un sequel diretto di Metroid Fusion, un gioco che ha quasi due decenni. In quel periodo, Nintendo ha esplorato gli eventi che hanno avuto luogo subito dopo l'originale Metroid con la serie Prime. Ma per vedere il continuo della storia dopo Metroid Fusion? Abbiamo dovuto aspettare ben 19 anni. Acquista ora il gioco per Nintendo Switch su Ebay a soli 51,90 euro.

Fresca di aver spazzato via il nefasto X Parasite con una massiccia esplosione, Samus Aran viene inviata sul pianeta ZDR, dove l'attende una nuova cattiveria. La missione va rapidamente storta e lei perde i sensi.

Questo è in realtà un divertente allontanamento dalla tradizionale struttura di Metroid, che di solito inizia in superficie e scava verso il basso. In Dread, inizierai in aree sotterranee che sono scienza per diamine, con laboratori e pareti di metallo, ma man mano che ti avvicini alla superficie, l'ambiente costruito lascia il posto agli ambienti naturali di ZDR. Gli oceani profondi e le paludi diventano presto la norma.

Giocare con la formula tradizionale di Metroid è al centro del gameplay. Dread è stato realizzato da MercurySteam, lo stesso team dietro Samus Returns (il remake di Metroid 2: Return of Samus). Pur mantenendo la prospettiva 2D dell'originale, quel gioco ha introdotto deviazioni selvagge dal materiale originale, aggiungendo un contatore corpo a corpo e la possibilità per Samus di mirare a 360 gradi, aprendo nuove possibilità di combattimento e puzzle.

