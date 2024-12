Meta sta correggendo il bug che ha bloccato Quest 2, 3 e 3S

Meta ha riconosciuto un problema di aggiornamento software che ha lasciato molti visori Quest 2, Quest 3 e Quest 3S non reattivi e bloccati. In alcune note condivise sul suo centro assistenza e sul forum della community, l'azienda ha confermato il problema diffuso e ha fornito rassicurazioni agli utenti. Meta ha confermato che un recente aggiornamento software ha causato il mancato avvio corretto di alcuni visori Quest. Come riportato dall’azienda: "Stiamo lavorando attivamente per risolvere il problema per tutti gli utenti, ma nella maggior parte dei casi, ora puoi utilizzare il tuo dispositivo normalmente. Se hai un dispositivo che non risponde ancora, siamo qui per aiutarti. Contattaci per i passaggi successivi".

Meta: azienda offre riparazione gratuita anche device fuori garanzia

In un post di follow-up sul suo forum della community, Meta ha aggiunto: "Dovrebbe essere sicuro aprire/utilizzare le tue cuffie ora. Coloro che sono ancora interessati da questo aggiornamento software dovrebbero contattare l'assistenza clienti tramite il centro assistenza. Dovrebbero avere nuove indicazioni su come supportare gli utenti ora". Il problema dei visori Quest bloccati è stato segnalato per settimane da diversi utenti su Reddit e sui forum della community di Meta. Alcuni utenti hanno affermato che Meta inizialmente si è rifiutata di riparare i Quest interessati dal problema di aggiornamento software a causa della scadenza delle garanzie. Tuttavia, da allora l'azienda ha iniziato a offrire un servizio fuori garanzia ai clienti interessati, come confermato nelle e-mail condivise dagli utenti. Meta ha inizialmente riconosciuto il problema il 7 dicembre, ma all'epoca aveva menzionato solo Quest 3S.

Le ultime dichiarazioni dell'azienda ampliano la portata del problema, confermando che anche Quest 2 e Quest 3 sono stati interessati. Il momento del problema non avrebbe potuto essere peggiore, dato che la linea Meta Quest di visori AR e VR sembra essere un regalo di Natale popolare quest'anno. L'app Meta Horizon è infatti recentemente salita in cima alle classifiche di download dell'App Store di iPhone negli Stati Uniti, indicando un picco di interesse e adozione dei dispositivi. L’azienda ha consigliato agli utenti con visori non reattivi di contattare il suo team di assistenza clienti. Meta afferma di aver aggiornato le sue linee guida di supporto per assistere gli utenti in modo più efficace, compresi quelli con dispositivi Quest fuori garanzia. Per ora, sembra che la maggior parte dei dispositivi Quest sia stata riparata ed è in grado di funzionare normalmente.